影／身上藏毒撒謊推叔叔可作證 沒套好招…他叔笑到檳榔掉出口

1對楊姓叔姪前天在新北市蘆洲區遇到警方攔查，姪子身上被發現藏有毒品，慌張結巴自稱地上撿到、叔叔可以作證，但2人顯然沒有事先套好招，叔叔聽了竟然笑場，笑到嘴裡的檳榔掉出來。

據了解，楊姓叔姪是從外地到蘆洲打工，2人前天上午10時許走在永樂街騎樓，被保安大隊第二中隊巡邏員警看見34歲楊男大熱天穿著厚外套，不時盯著警車看，甚至急著調頭往回走，員警隨即停車將叔姪倆攔下。

楊男在盤查過程中不斷發抖、冒汗，結結巴巴辯解因為天熱穿羽絨衣才會流汗，同時七手八腳將衣褲口袋內物品一一掏出來，但被眼尖的員警看見右手始終緊緊握拳，原來是抓著1小包安非他命，重0.52公克。