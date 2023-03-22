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影／身上藏毒撒謊推叔叔可作證 沒套好招…他叔笑到檳榔掉出口

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1對楊姓叔姪前天在新北市蘆洲區遇到警方攔查，姪子身上被發現藏有毒品，慌張結巴自稱地上撿到、叔叔可以作證，但2人顯然沒有事先套好招，叔叔聽了竟然笑場，笑到嘴裡的檳榔掉出來。

據了解，楊姓叔姪是從外地到蘆洲打工，2人前天上午10時許走在永樂街騎樓，被保安大隊第二中隊巡邏員警看見34歲楊男大熱天穿著厚外套，不時盯著警車看，甚至急著調頭往回走，員警隨即停車將叔姪倆攔下。

楊男在盤查過程中不斷發抖、冒汗，結結巴巴辯解因為天熱穿羽絨衣才會流汗，同時七手八腳將衣褲口袋內物品一一掏出來，但被眼尖的員警看見右手始終緊緊握拳，原來是抓著1小包安非他命，重0.52公克。

這下子他更慌張，拚命解釋是剛剛在路邊撿到，脫口而出叔叔也有看到、可以作證。但2人並未事先套招，叔叔聽到他這樣說，竟然笑場，笑到檳榔從嘴裡掉出來。楊男最後被帶回調查，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

楊姓男子（左）被警察查到身上有毒品，供稱他的叔叔（右）可以證明是剛剛在地上撿到。叔叔聽了之後竟然笑場，笑到檳榔從嘴裡掉出來。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子（左）被警察查到身上有毒品，供稱他的叔叔（右）可以證明是剛剛在地上撿到。叔叔聽了之後竟然笑場，笑到檳榔從嘴裡掉出來。記者林昭彰／翻攝

毒品 反毒

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