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掛「茶行」招牌卻群聚吸毒 安平警社區查獲4毒蟲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警四分局育平所警員吳重諭，落實警勤區查訪，發現安平管區一處透天民宅搬進來一群年輕人，門口掛著「茶行」的招牌，卻不像在賣茶，吳配合偵查隊調查確認該處民宅並非茶行、研判是年輕人聚集吸毒打麻將場所，昨天前往搜索，在場11人其中3男1女驗尿有K他命毒品反應，警詢後依毒品防制條例移送裁罰。

吳重諭平日工作認真，服務「警勤區」也做得有聲有色，跟里鄰、大樓、社區居民互動良好，經常可以看到他的身影穿梭在安平區內。

今年3月初，吳發現轄內健康三街一處透天民宅，門口掛著「茶行」招牌，卻不像在賣茶，且常有年輕出入。吳找上偵查隊偵查佐鄭博文經過多日的觀察、蒐證，確認該處民宅並非茶藝館、研判是年輕人聚集吸毒、賭博的場所。

育平所長吳尚謙昨天下午4點多帶隊持搜索票進入搜索，在1樓發現2張麻將桌、在3、4、5樓的多間房間內查獲多個第三級毒品K他命殘渣袋，吳所長當場下令將現場11人全部帶回調查。

透天民宅內有11位年輕人，年紀最大的31歲、而最年輕的才19歲，其中江（29歲）、戴（20歲）和李姓（20歲）男子、藍姓（22歲）女子4人驗尿有第三級毒品反應，調查後依毒品防制條例移送裁罰。

分局長王子雄表示，社區警政再出發由警勤區警員主動來了解社區的困擾，解決社區的麻煩，經由建立聯繫管道、勤走社區、布建轄區等方式，重新建構市民與警察的友善聯結搜索、查緝毒品，不單單是為了把毒品趕出社區，同時間，也告誡年輕人毒品碰不得。

台南市警四分局員警在安平區某茶行查獲4人涉拉K法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局員警在安平區某茶行查獲4人涉拉K法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局育平所警員吳重諭除落實警勤區查訪外，還經常向社區民眾說明毒品的危害。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局育平所警員吳重諭除落實警勤區查訪外，還經常向社區民眾說明毒品的危害。記者黃宣翰／翻攝

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