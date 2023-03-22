「7條通」拒盤查逃5公里 肇事滾下車躲民宅 北巿警架梯逮人

38歲許姓男子3月15日在北市承德路四段違規停車，警方上前盤查卻講不出身分資料，踩油門從士林逃到北投，並涉嫌撞車肇事，從駕駛座滾下車，爬上巷弄民宅2樓，身體捲曲躲在窗戶縫隙。士林警網一路追捕，架梯爬上民宅，順利追捕通緝犯到案，並搜出毒品、武士刀，全案依法送辦。

後港派出所長江中月表示，後港派出所警員楊謦維、鍾武翔3月15日巡經承德路四段58巷一帶，發現違規停車的許男，疑為本轄通緝犯上前盤查，因許男神情慌張且屢屢說錯身分資料，遭警方識破，許男開車逃逸，警員通報線上警網攔查，也騎車尾隨在後追捕。

士林分局指出，許男車速過快，警方依度追不上，警力在巷弄搜查，並在5公里外的北投區自強街附近巷弄，發現許男車輛撞擊路旁車輛，且逃逸無蹤，並以棄車點為中心向外擴大搜尋，並發現許男爬上民宅二樓窗台縫隙中躲藏，警方將上梯子爬民宅，優勢警力包圍許男，順利逮捕歸案。

警方清查，許男從2020年間起犯案遭通緝，四處躲藏，身上背有詐欺、傷害、槍砲、家暴、毒品等7案通緝，從身上搜出海洛因毒品一包，車上查扣30公分武士刀。全案解送歸案，並毒品危害防制條例、公共危險罪嫌送辦。