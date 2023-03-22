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東勢治安小學堂開課 警教旅宿業掌握可疑當報馬仔

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

近期私行拘禁案件受社會廣泛關注，在旅館內開毒趴、作為據點交易毒品更是社會大眾關心的治安議題，昨東勢分局邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，分局長林大為擔任宣導小老師，逐一解說最新詐騙手法與拘禁案例，警民攜手提高警覺、嚴防不法。

昨天近50多位業者代表到東勢警分局參與座談會，東勢分局分局長林大為擔任宣導小老師，宣導最新詐騙手法及拘禁案例，並提醒業者遇到下列可疑情況時，應依旅館業管理規則第27條及毒品危害防制條例第31條之1，立即通報當地警察機關。

林大為解說，五大點分為：1、大量訪客只進不出，且特定人自由出入。2、大量訂購不成比例的餐點和飲料。3、訪客神情慌張。4、房內有異常聲響或怪氣味等狀況。5、發現任何異狀亦可通報警方處理。

業者如知情未報，可處負責人10萬元以上100萬元以下罰鍰；其情節重大者，各目的事業主管機關得令其停止營業6個月以上1年6個月以下或勒令歇業。

旅宿業者表示，第一次受邀參加治安聯防會議感到十分新奇，對於與警方一同打擊犯罪，絕對力挺警方到底，除了會協助警方播放「阿昭署長防詐宣導影片」外，亦加入「東勢分局旅宿業治安聯防」，如有發現可疑不法分子，立即通報警方，一同守護山城治安。

林大為表示，感謝轄區旅宿業者熱烈參與本次座談會，藉由「第三方警政策略」，與旅宿業構築「強化治安聯防」安全防護網，也請市民朋友如發現犯罪線索，請撥打110或提供給轄區派出所，嚴防不法。

東勢警分局昨邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，分局長林大為擔任宣導小老師，逐一解說最新詐騙手法與拘禁案例，警民攜手提高警覺、嚴防不法。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局昨邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，分局長林大為擔任宣導小老師，逐一解說最新詐騙手法與拘禁案例，警民攜手提高警覺、嚴防不法。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局昨邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，警民攜手提高警覺、嚴防不法。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局昨邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，警民攜手提高警覺、嚴防不法。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局昨邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，警民攜手提高警覺、嚴防不法。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局昨邀集轄區旅宿業者參加「強化治安聯防座談會」，警民攜手提高警覺、嚴防不法。圖／台中市警察局東勢分局提供

毒品 詐騙

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