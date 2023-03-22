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影／淡水男子疑因失戀舉槍 子彈貫穿太陽穴陳屍家中
新北市淡海新市鎮昨晚有1名男子疑因失戀舉槍自盡，朋友發現後報案，警方趕抵發現死者倒臥客廳沙發，槍傷由右太陽穴進入、左耳上方貫出，改造手槍留在身旁，房間衣櫥還找到1把土造霰彈槍。
淡水警分局偵查隊長王凱文說明，報案人是1名21歲王姓男子，指稱昨天接到30歲林姓男子電話，說因女友移情別戀，心情不好萌生輕生念頭。王男昨晚7點半左右前往林男位於淡水區濱海路一段住處查看，發現他舉槍自盡已經死亡。
警方鑑識人員封鎖現場採證，初步勘查現場並無打鬥跡象，死者倒臥沙發，除了頭部貫穿槍傷，身體沒有其他外傷，遺體旁留有1把改造手槍、1枚空彈殼、1顆未擊發子彈。
員警同時在房間衣櫥上面找到另1把土造霰彈槍和霰彈6顆、1把沒有撞針的模擬槍，已針對槍枝採集指紋及DNA送交檢驗，以利追查來源。經請示士林地檢署檢察官，遺體交家屬移置板橋殯儀館，今天將安排相驗釐清死因。
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