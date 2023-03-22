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遏止幫派氣焰！嘉縣警局3月狂掃黑偵破刑案87件逮99人

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月執行第八波安居緝毒專案、全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動，及打擊詐欺並推動全民識詐工作，共計偵破刑案87件99人，局長林宏儒表示，嘉義縣絕不容黑道幫派有串聯公開活動及暴力違法。

縣警局表示，竹崎分局3月8日2小時內迅速偵破2名嘉義黑幫涉妨害自由、恐嚇取財案；水上分局3月13日凌晨及17日傍晚壓制2件聚眾鬥毆；朴子分局3月19日速偵破2名陣頭者傷害；民雄分局3月18日偵破殺人未遂、恐嚇及傷害並裁定羈押。

嘉義縣警察局統計3月專案期間，搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、養生館等治安風險處所計26處102次，並結合第三方警政實施聯合稽查4處、函請縣府裁罰5處，共計偵破各類刑案87件99人。

縣警局指出，緝獲通緝犯3名，其殺人未遂1件3人、故意傷害2件4人、重利案1件1人、恐嚇取財1件1人、毀損3件3人、毒品案28件28人（第一級毒品海洛因4.83公克、第二級毒品大麻2.08公克、安非他命59.93公克、第三級毒品愷他命3.82公克）、竊盜7件8人、詐欺36件42人、妨害自由8件10人。

壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
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壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝
壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局3月掃黑槍毒詐，共偵破刑案87件逮99人。記者呂慧瑜／翻攝

毒品 幫派 嘉義

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