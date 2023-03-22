調查局研發海洛因快篩試劑 宏都拉斯獲贈即傳斷交危機

近年毒品走私市場氾濫，有高達7成以上毒品透過海、空運貨物及郵包管道，以偽裝、夾藏等方式企圖闖關入境，調查局為提升第一線人員緝毒效能，自主研發出一款「廣篩型毒品快篩試劑」，經盲測實驗後，精準度超過9成5，可測出包括海洛因在內的4種毒品成分；這項技術在全球位居領先，調查局還提供給友邦宏都拉斯、帛琉等國家，作為毒品廣篩工具，沒想到宏都拉斯獲贈沒多久，即傳出將與中共建交。

據了解，這款「廣篩型毒品快篩試劑」至少可分別驗出海洛因、安非他命、K他命、卡西酮等毒品成分，研發者是調查局鑑識科學處一名博士調查官，由於此試劑能提高檢驗靈敏度及判讀準確度，不久前已協助緝毒人員在北部破獲大宗毒品走私案，及時攔阻毒品流入市面。

據指出，此試劑在實驗階段期間，曾做過7組盲測實驗，檢驗精準度超過9成5，調查局為加強外交合作及跨境打擊犯罪，將試劑送給友邦宏都拉斯、帛琉，另也分送財政部關務署300套，詎料宏都拉斯總統卡蕬楚14日推文宣布，要和中國發展官方關係。

宏都拉斯走私毒品問題嚴重，前總統葉南德茲任內涉走私毒品和非法持有槍械，去年被美國緝毒署（DEA）押送前往紐約受審；美國司法部指控，葉南德茲2014至2022年執政期間，收受大毒梟「矮子」古茲曼賄賂，把宏都拉斯變成一個「毒梟國家」，從警察、軍方到國會，都被毒品交易滲透，估計走私550公噸古柯鹼到美國。