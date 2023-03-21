防詐團旅館私行拘禁 台中分局長邀85家大小旅社談「治安聯防」

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局所轄的中西區有大小85家旅社，也是台中最早發展區域，因近來歹徒利用旅宿業者掩護從事私行拘禁等不法，分局長吳燕山今天約業者到分局禮堂，召開「治安聯防」座談會，強化業者與警方聯繫，共同打擊不法。

第一警分局指出，會議中分局長吳燕山強調，未來將針對治安重點，例如私行拘禁、毒品詐欺等案件進行提報，由分局每日例行查訪轄區旅宿業，清查有無不法犯罪集團特徵成員入住，也會把相關犯罪特徵，轉交轄區旅宿業者，以利能即時發現並通報警方，即時遏止犯罪。

第一警分局長吳燕山說，今天感謝旅宿業者參與，希望藉由此次座談，強化「第三方警政」，建構「強化治安聯防」防線，利用民力無窮作為警力延伸，讓台中市治安更加完善、健全。

台中市第一警分局長吳燕山今天找來轄內多家旅宿業者座談，強化治安聯防。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局長吳燕山今天找來轄內多家旅宿業者座談，強化治安聯防。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局長吳燕山今天找來轄內多家旅宿業者座談，強化治安聯防。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局長吳燕山今天找來轄內多家旅宿業者座談，強化治安聯防。圖／第一警分局提供

台中市 毒品 詐欺

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