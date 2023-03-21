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雲林警方掃黑緝毒 逮捕102人、約制幫派取消聚餐

中央社／ 雲林縣21日電

雲林警察局配合警政署政策，執行威力掃蕩臨檢，並加強執行打詐、識詐及肅槍毒等專案，成功約制雲林幫派取消炮贊聚餐活動，並查獲販毒集團、詐欺水房等，逮捕102人送辦。

雲林縣警察局從9日到19日配合警政署政策，執行威力掃蕩臨檢，並加強執行打詐、識詐及肅槍毒等專案，警局今天發布新聞稿說明。

新聞稿指出，警方在專案期間查獲各類犯罪197件、逮捕102人，並查扣1支改造手槍、21顆子彈、一級毒品96.07公克、二級毒品254.7公克、三級毒品7.71公克、不法所得新台幣37萬4800元。

雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛說，警方接獲線報指稱雲林某幫派預計在宮廟進香回鑾時，集結350人炮贊及聚餐，警方獲知後，為避免人多引起口角衝突前往約制，成功讓其取消原定炮贊聚餐活動。

此外，虎尾某家KTV被查獲深夜容留未成年，且發生衝突治安事件，經勸導要求改進，業者仍置之不理，警方移送縣政府，並建議裁處勒令歇業。

另有林姓男子（58歲）在斗六地區販毒，為躲避警方追捕，刻意使用權利車，同時不停變換車牌，警方日前逮捕林姓男子等3人，查扣海洛因、安非他命等毒品和現金21萬3000元。

雲林 毒品 警察

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