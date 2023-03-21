彰化毒男雇吊車偷建築鋼材太順利 警擴大追查共犯

彰化縣謝姓男子缺錢花用，雇用大型貨車、吊車到兩處建築工地的材料存放處，大刺刺來回8趟次載走數十支鋼板樁、H鋼材及多項工具，警方據報循線逮捕他，並在他身上找到多包毒品，依竊盜罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

北斗警分局今天表示，日前接獲建築業者報案，指稱放置建築材料的工地有大量建材不翼而飛，警方調查路口監視錄影畫面，發現有大貨車、吊車進出工地8趟次載走鋼板樁、H鋼材及建築工具，運到不同的資源回收場變賣，每趟次至少10萬元以上，有些建材多又價格好，單趟次可賣到40萬元以上。

北斗警分局過濾監視錄影畫面，認為38歲謝姓男子涉嫌重大，聲請搜索票到謝竊嫌住處起獲相關贓物等證物，還在他身上找到多包毒品安非他命及吸食器具等器具。謝男為何能行竊得逞，警方已擴大追查釐清案情。

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