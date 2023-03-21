影／三峽越南籍逃逸移工酒後口角 失控刺死同鄉

4名越南籍逃逸移工，上周六晚上在新北市三峽區租處喝酒，黎、阮兩男互爆口角，黎持刀往阮男左胸猛刺一刀逃逸，阮男倒地送醫，2天後傷重不治。昨天下午警方循線逮捕黎男，依法解送歸案；另2名逃逸移工，則解送移民署專勤隊收容靜候遣返。

經調查，黎姓男子（33歲）2018年持工作簽證抵台，2021年4月底通報失聯，他與同樣是越南籍逃逸移工阮男（27歲）、武男（32歲）、楊男（43歲）同租住在新北市三峽區光明街某舊公寓，4人平常以打零工維生。

上周六（18日）晚上9時許，4人在租處喝酒聊天，大家酒過三巡，黎、阮兩男卻因係互起口角，一旁同鄉楊男、武男上前勸阻未果，黎男盛氣拿出一把長尖刀，朝著阮男胸口刺去，見阮男倒地血流如注，趕緊衝出屋外，連夜搭車南下逃往屏東躲藏。

楊、武兩男驚見，趕緊通知工頭江男到場，尋即開車送阮男到醫院急救。警方獲報到場，帶回武、楊兩男，經查4人都是逃逸移工，詢問武、楊兩男事發狀況，兩人推稱酒醉不清楚兩人爭吵細節，警詢後，依入出國及移民法解送武、楊兩男至移民署專勤隊收容靜候遣返。

昨天晚上11時許，警方趁黎男北上回到三峽租處時，當場逮捕，偵詢時黎男坦承犯行，對於行凶動機，則辯稱酒醉記不清楚，警詢後，依殺人、入出國及移民法等罪嫌解送黎男歸案。

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