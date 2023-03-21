快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三峽越南籍逃逸移工酒後口角 失控刺死同鄉

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

4名越南籍逃逸移工，上周六晚上在新北市三峽區租處喝酒，黎、阮兩男互爆口角，黎持刀往阮男左胸猛刺一刀逃逸，阮男倒地送醫，2天後傷重不治。昨天下午警方循線逮捕黎男，依法解送歸案；另2名逃逸移工，則解送移民署專勤隊收容靜候遣返。

經調查，黎姓男子（33歲）2018年持工作簽證抵台，2021年4月底通報失聯，他與同樣是越南籍逃逸移工阮男（27歲）、武男（32歲）、楊男（43歲）同租住在新北市三峽區光明街某舊公寓，4人平常以打零工維生。

上周六（18日）晚上9時許，4人在租處喝酒聊天，大家酒過三巡，黎、阮兩男卻因係互起口角，一旁同鄉楊男、武男上前勸阻未果，黎男盛氣拿出一把長尖刀，朝著阮男胸口刺去，見阮男倒地血流如注，趕緊衝出屋外，連夜搭車南下逃往屏東躲藏。

楊、武兩男驚見，趕緊通知工頭江男到場，尋即開車送阮男到醫院急救。警方獲報到場，帶回武、楊兩男，經查4人都是逃逸移工，詢問武、楊兩男事發狀況，兩人推稱酒醉不清楚兩人爭吵細節，警詢後，依入出國及移民法解送武、楊兩男至移民署專勤隊收容靜候遣返。

昨天晚上11時許，警方趁黎男北上回到三峽租處時，當場逮捕，偵詢時黎男坦承犯行，對於行凶動機，則辯稱酒醉記不清楚，警詢後，依殺人、入出國及移民法等罪嫌解送黎男歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三峽警方逮捕黎姓凶嫌，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方逮捕黎姓凶嫌，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方帶回現場兩名逃逸移工，2人辯稱酒醉不清楚事發經過。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方帶回現場兩名逃逸移工，2人辯稱酒醉不清楚事發經過。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方逮捕黎姓凶嫌，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方逮捕黎姓凶嫌，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子所用的凶刀，警當場查扣帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子所用的凶刀，警當場查扣帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方逮捕黎姓凶嫌，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方逮捕黎姓凶嫌，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方獲報派員趕抵，但黎姓凶嫌早已逃逸。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方獲報派員趕抵，但黎姓凶嫌早已逃逸。記者曾伯愷／翻攝

移民署 移工

延伸閱讀

二膽上兵陳嘉壎案提遣返 法務部尊重檢方職權

三峽綠茶季開跑 9業者合推限量青柑奶綠

三峽綠茶季登場 以茶入食傳承製茶

改裝車噪音擾民 三峽警今年已告發交違、改裝車486件

相關新聞

喝酒誤事害貨輪撞碼頭？ 引水人5個月內第3度闖禍

塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」昨上午準備靠泊高雄港77號碼頭時，筆直朝碼頭方向撞擊，碰撞造...

碰！貨櫃輪撞高雄港「船長才是老大」引水人喝醉仍免責

塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，昨天上午準備靠泊高雄港77號碼頭時，筆直朝碼頭方向撞擊，碰...

猛鬼凶宅再傳墜樓案…頂樓留拖鞋 北巿女子墜樓送醫不治

台北市中山區被稱為「猛鬼凶宅」的錦新大樓，今天上午9時許再傳墜樓案，一名女子疑似從14樓高的頂樓墜樓至地面，當場頭部重創...

彰化毒男雇吊車偷建築鋼材太順利 警擴大追查共犯

彰化縣謝姓男子缺錢花用，雇用大型貨車、吊車到兩處建築工地的材料存放處，大刺刺來回8趟次載走數十支鋼板樁、H鋼材及多項工具...

影／三峽越南籍逃逸移工酒後口角 失控刺死同鄉

4名越南籍逃逸移工，上周六晚上在新北市三峽區租處喝酒，黎、阮兩男互爆口角，黎持刀往阮男左胸猛刺一刀逃逸，阮男倒地送醫，2...

台南警認真查交通違規一日逮2人 1通緝1攜毒

台南市警二分局員警昨天下午及今天清晨， 分別在大勇街、金華路查獲車輛違停，各查出孫姓毒品男通緝犯涉嫌持有安非他命、王姓男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦