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台南警認真查交通違規一日逮2人 1通緝1攜毒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局員警昨天下午及今天清晨， 分別在大勇街、金華路查獲車輛違停，各查出孫姓毒品通緝犯涉嫌持有安非他命、王姓男子涉持有毒品咖啡包，警詢後孫及王依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦，孫解送台南地檢署歸案。

博愛派出所巡佐蔡孟紘、警員黃柏勳，昨天下午4點30分許執行金融機構巡守勤務，在大勇街與金華路口發現一輛汽車紅線違規停車，經查詢車籍發現孫姓車主(52歲)因涉毒品案件於今年3月10日為台南地檢察署發布通緝中，員警於周邊守候，等孫前來取車開門時上前盤檢，在確認通緝身分無誤後當場逮捕。

警方在汽車駕駛座車門旁置物處發現安非他命1小包3.72公克，並在其配合帶同員警前往金華路2段住處，又在住處桌上發現安非他命2小包、重10.04公克及吸食器、玻璃球等吸毒用品，警詢後依毒品罪嫌法辦，通緝部分解送南檢歸案。

昨天凌晨零點50分，南門派出所所長周有謚及警員吳宗懋執行巡邏中，在金華路與中正路口發現王姓男子(21歲)駕車於道路上高速行駛，且遇紅燈停等超越停止線，經上前盤檢發現王未領有汽車駕照。

員警在車上駕駛座右方發現一包塑膠袋，內竟放有毒品咖啡包53包、重270公克，經現場逮捕並帶回所內實施毒品及尿液檢驗，均呈現第三級毒品反應，警詢後依毒品罪嫌法辦，並擴大追查毒品來源及用途。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

王姓男子高速駕車為警攔查，在車內查獲毒品咖啡包53包，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子高速駕車為警攔查，在車內查獲毒品咖啡包53包，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
孫姓毒品通緝逃犯因汽車違停為警發現埋守查獲，並起獲安非他命，遭南警法辦。記者黃宣翰／翻攝
孫姓毒品通緝逃犯因汽車違停為警發現埋守查獲，並起獲安非他命，遭南警法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 通緝 台南

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