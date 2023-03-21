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男涉案通緝8年擁槍毒 高雄警飛象過河在屏東逮人
高雄警方接獲線報，19日下午赴屏東查捕涉嫌持有槍械的趙姓男子，趁他購物時圍上，在他的背包中查獲槍、毒，發現他自2015年就遭通緝，已經逃捕近8年。
據了解，趙姓男子（47歲）有2項通緝資料，包括2015年因偽造文書案，經台北地方法院通緝、2016年又涉毒品案，由屏東地檢署發布通緝。
高雄市警鳳山分局據報，趙姓男子藏匿於屏東被通緝男子並可能藏槍，藏匿於屏東縣萬丹鄉，19日下午赴萬丹埋伏，果然發現他外出購物，員警立刻圍上，將他制伏在地。
警方搜查他的背包，發現他隨身帶改造槍械1把、子彈3顆，以及些許安非他命等違禁物，立即逮捕他，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※
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