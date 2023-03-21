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男涉案通緝8年擁槍毒 高雄警飛象過河在屏東逮人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄警方接獲線報，19日下午赴屏東查捕涉嫌持有槍械的趙姓男子，趁他購物時圍上，在他的背包中查獲槍、毒，發現他自2015年就遭通緝，已經逃捕近8年。

據了解，趙姓男子（47歲）有2項通緝資料，包括2015年因偽造文書案，經台北地方法院通緝、2016年又涉毒品案，由屏東地檢署發布通緝。

高雄市警鳳山分局據報，趙姓男子藏匿於屏東被通緝男子並可能藏槍，藏匿於屏東縣萬丹鄉，19日下午赴萬丹埋伏，果然發現他外出購物，員警立刻圍上，將他制伏在地。

警方搜查他的背包，發現他隨身帶改造槍械1把、子彈3顆，以及些許安非他命等違禁物，立即逮捕他，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

趙姓男子（右）因案被通緝8年，警方查捕到他，從他的背包發現槍、毒。記者林保光／翻攝
趙姓男子（右）因案被通緝8年，警方查捕到他，從他的背包發現槍、毒。記者林保光／翻攝
趙姓男子涉嫌擁槍、毒被捕，查出他因案，已經被通緝8年。記者林保光／翻攝
趙姓男子涉嫌擁槍、毒被捕，查出他因案，已經被通緝8年。記者林保光／翻攝

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通緝 屏東縣 毒品

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