想分手遭魚販男友殺死 她身中11刀其中一刀刺入心臟

夏姓女子16日上午9時許，現身邱姓男友位於鼎力路早市擺設的魚攤，曾坐下對談，因夏仍執意分手，起身離開，邱憤而拿殺魚刀追砍她多刀，警方趨前壓制邱男，夏送醫不治。記者石秀華／翻攝 51歲夏姓女子和從事魚販的同居男友邱姓男子感情不睦，16日前往邱在高雄三民區早市擺設的魚攤談判，邱見挽回夏女感情不成，持魚刀當街追砍夏女致死；檢警今天進行複驗解剖，發現夏女身中11刀，其中一刀刺進心臟，為致命傷。

警方調查，55歲邱姓男子在三民區鼎力路傳統早市賣魚多年，和51歲的夏姓女子去年5月同居，後因生活相處常發生摩擦，屢次爭吵，夏以雙方感情不睦為由，不願再繼續和邱生活，3月初向邱提出分手。

邱因不滿和夏同居期間都由他支付生活費，對夏仍一片癡心，試圖挽回感情，案發前，曾傳多封Line給夏，但夏都未讀未回，邱懷疑夏將他的Line封鎖，以為夏另結新歡，有了心結。

16日上午9時許，夏突然現身邱男位於鼎力路早市擺設的魚攤，雙方曾坐下對談，因夏仍執意分手，雙方起口角，夏起身離開後，邱憤而拿起殺魚刀追砍，邊追邊喊「齁伊死」，菜販和買菜民眾看得膽顫心驚，因邱持刀，無人敢趨前制止，但有人報警。

夏沿路逃約300公尺，被邱追上揮砍倒地，邱在眾目睽睽下殺紅了眼，無力抵抗的夏被邱持刀刺向頭、胸前及四肢，不少民眾目睹恐怖行徑。

當時高市刑大偵八隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評辦案駕車路過，見邱持刀殺人，冒險趨近，唐持警棍打落邱手中的魚刀，警民才合力將邱壓制在地逮捕。

救護車趕抵，夏女已無呼吸心跳，送醫不治。邱被帶回派出所神情落寞，得知夏傷重死亡表示非常後悔，檢方依殺人罪嫌向法院聲押獲准。