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台中桶屍案查無外傷和毒藥物反應 高大成：那就很麻煩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對台中神岡桶屍案，檢方起訴與陳姓死者交往甚密的蔡姓酒店女子，但陳的驗屍結果卻沒有外傷和毒藥物反應，中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成說，若分辨不出是死者是內因性或外因性死亡，對於案件的偵辦十分不利。

高大成說，法醫解剖時一定要弄清楚死因是什麼，如果是內因性死亡，那蔡女就沒有殺人的問題，如果是外因性，那就是她殺的。警方必須查出案中裹屍的被單哪裡來、蔡女買攪拌器做什麼，是要湮滅證據？那一定是這個屍體有怎樣，才要湮滅證據，那就是殺人沒有錯，但如果驗不出原因，那就很麻煩，但現在科學這麼進步，應該不可能。

他說，不然就再切臟器，做切片檢查，如果有貧血反應，那一定有失血的地方，用臟器去推測死因，只是沒有找到，這個就要下一點功夫。

高大成說，如果死者身上沒有安眠藥物，那當然一定有共犯，因為一個女孩子不可能打贏這個男的，也不容易去拋棄屍體。如果有安眠藥物，有可能單獨犯案，再找人來拋棄屍體。如果像現在沒有外傷和毒藥物反應，到時蔡女若說陳是因心肌梗塞死亡，她因為害怕才棄屍，那就變成遺棄屍體罪而已。

他說，如果是勒死又有安眠藥物，那女孩子所為就有可能，也就是只要有安眠藥物，蔡女單獨所為就有可能。如果沒有安眠藥物，那頭部有沒有外傷或其他的傷，如果沒有用刀子或器物，那一定要兩個人，一定有共犯，否則很困難，所以有沒有外傷就很重要。他也提醒，驗屍解剖前，有沒有先用X光照一下，看看有沒有哪裡有骨折，因為常有驗屍解剖時，這些問題被忽略了。

據了解，蔡女去年底遭檢方聲押獲准，今偵結起訴。據查，就算檢警已掌握蔡女租賃廠房，購買電鑽、保潔墊等犯罪工具的發票紀錄，但蔡女仍不鬆口犯行。

高大成說，法醫解剖時一定要弄清楚死因是什麼，如果是內因性死亡，那蔡女就沒有殺人的問題，如果是外因性，那就是她殺的。記者黃寅／攝影
高大成說，法醫解剖時一定要弄清楚死因是什麼，如果是內因性死亡，那蔡女就沒有殺人的問題，如果是外因性，那就是她殺的。記者黃寅／攝影

棄屍 高大成

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