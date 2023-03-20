金門麥當勞還沒開張就遭詐團冒用 警方籲民眾小心

今年2月傳出麥當勞登台近40年，即將插旗金門，消息一出，立刻獲得金門民眾廣大的迴響，但也被詐騙集團鎖定，近日於金門各大網路社群及臉書粉專出現，打著「麥當勞金門店」的名義，並以「限量禮盒、禮物」等要發送回饋民眾，騙取民眾點擊貼文的連結網址及填寫個人資料，金門警方今天證實這是詐騙手法，提醒民眾要當心。

金湖廣場近日麥當勞的櫃位還在緊鑼密鼓的裝修中，看到熟悉的黃黑色麥當勞LOGO，不少路過民眾都相當開心，直說，「終於等到麥當勞了」，往後不必再千里迢迢搭機赴台或坐船去廈門，才可吃到麥當勞。據了解，可望在今年7月開幕。

但近日於金門各大網路社群及臉書粉專出現，打著「麥當勞金門店」的名義，並以「限量禮盒、禮物」等要發送回饋民眾，要求民眾點擊貼文的連結網址及填寫個人資料，不少民眾信以為真，紛紛上網留言、留資料，後來有民眾發現是詐騙手法，趕緊在網路留言提醒。

金門警方表示，經查證，目前麥當勞官方網站頁面並沒有這樣的活動內容；他們也提醒，此類詐騙手法，多搭配熱門時事話題取信民眾，再騙取個人資料。

金門縣警局也提醒，千萬不要點擊網址及填入個人資料，避免後續收到不明信件或詐騙電話，遇到類似的頁面都要提高警覺，並且以官方網站的資訊為主。