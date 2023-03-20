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逾期停留外籍男子倒車事故 遭警查獲酒駕、大麻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲外籍男子阿瓦洛昨天下午1點多駕車在台南市五妃街巷口，因迴轉倒車時未注意而撞擊後方停放路旁機車，警方接獲報案查出他酒測值0.40mg/L，涉嫌持有大麻，去年11月份已逾期在台灣停留，除依公共危險及毒品罪嫌移送南檢偵辦，並解送移民署專勤隊收容。

據了解，阿瓦洛(30歲、迦納國籍) 原在高雄市某遊樂園區表演雜耍，但去年因故未繼續工作，去年11月份已逾期停留台灣，經通報行方不明。

昨天下午1點30分，他駕駛自小客車在五妃街巷道口，因迴轉倒車時未注意而撞擊後方停放路旁機車，台南市警二分局南門派出所員警接獲110報案前往處置，發現事故現場僅有他1人，且有明顯有酒容酒味，他一開始拒絕配合調查。員警當場調閱周邊監視器，查到他確為駕駛且下車查看關鍵影像，酒測值超過標準值)，當場依涉犯公共危險罪嫌逮捕，帶回調查。

後續對他身上物品實施檢查，在皮夾內又發現藏有第二級毒品大麻1包0.8公克，警詢後依涉嫌公共危險、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並解送移民署專勤隊收容，無照駕駛也依道交條例舉發。

30歲外籍男子阿瓦洛（中）涉嫌酒駕並持有大麻，去年11月份已逾期在台灣停留，警方除依公共危險及毒品罪嫌移送南檢偵辦，並解送移民署專勤隊收容。記者黃宣翰／翻攝
30歲外籍男子阿瓦洛（中）涉嫌酒駕並持有大麻，去年11月份已逾期在台灣停留，警方除依公共危險及毒品罪嫌移送南檢偵辦，並解送移民署專勤隊收容。記者黃宣翰／翻攝

移民署 毒品 台南

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