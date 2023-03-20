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影／蘆洲鐵工幻想自己是狙擊手 竟朝街上貨車、鄰居住家開槍
新北市1名45歲田姓鐵工自稱軍武迷，3年前曾開槍打狗、自製爆裂物被捕，15日竟然又朝街上的貨車、鄰居住家開槍，幸未傷及無辜。警方17日持搜索票在他家搜出生存遊戲空氣長槍，田男竟供稱「向屋外練習打靶，模擬狙擊手的感覺」。
蘆洲區光華路某社區7樓住戶，15日晚上7時許報案稱住家浴室對外窗遭槍擊，玻璃被射穿留下彈孔。相隔7分鐘之後又有司機報案，聲稱停放光華路旁貨車遭槍擊。
警方在被害人家中浴室，採集到炸開的子彈鉛片，研判是生存遊戲空氣槍「喇叭彈」，另以紅外線測距儀投射交叉比對射入角找出熱區，鎖定對面的4層樓老舊公寓，清查發現住在4樓的田姓鐵工，3年前曾開槍打狗涉嫌毀損罪、自製爆裂物擺路旁涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例和公共危險罪。
專案小組17日清晨7時許，逮捕準備外出工作的田男，並在他家裡搜出1把搭配8倍狙擊鏡的空氣狙擊槍、鉛製喇叭彈154顆、二氧化碳氣瓶數支。田男坦承15日晚上，從房間對著窗外練習打靶，模擬狙擊手的感覺。
但辯稱沒有故意瞄準鄰居窗戶或街上貨車射擊，槍彈則是生存遊戲玩家淘汰不要的，拿來送給他。警方認為田男避重就輕沒說實話，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損及恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官聲押未獲准，交保候傳。
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