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賭神手機手槍重現江湖？ 高雄警抄槍毒工廠赫見這一把

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，攻堅逮獲製槍嫌犯陳姓男子及毒品通緝犯蘇姓女子，現場抄獲一把具擊發力、曾在電影「賭神」橋段裡出現的手機手槍、百顆子彈、400克安毒等物；警方調查，有機械修理專長的陳男網購iPhone13玩具槍，自行改槍，防止販毒黑吃黑，因涉嫌重大、堅不吐實，遭檢方聲押禁見獲准。

高雄市刑大偵八隊23分隊警方今年初接獲線報，指稱犯有槍砲前科、2年前出獄的45歲陳姓男子，陳具有汽機車機械修護專業，疑又重操舊業，製槍販毒牟利。

警方展開蒐證調查，查出陳約1年前租屋落腳在苓雅區新光路一棟大樓內，陳平常晝伏夜出，白天疑在屋內改造槍械，和39歲毒品通緝犯蘇姓女子同住一屋簷下。

警方歷經多日蒐證，見時機成熟，2日持搜索票前往大樓搜索，保大特勤中隊荷槍實彈攻堅，進屋後，發現客廳堆滿大批改造槍械，彈簧刀、子彈半成品、彈頭、火藥1批、車床、桌上型虎鉗、槍枝零件、研磨片等物。

當時陳躲在房內，警破門進入逮人，蘇女則嚇得自行開門就逮。警方在現場清點槍械，發現一把以iPhone13玩具槍改造成的槍枝，另有瓦斯槍半成品、百顆子彈等槍械、400克安非他命毒品。

陳男辯稱，該把手機手槍花1000元從購物網站買來，否認改槍；但警方檢視該把槍槍管有磨過，且加強板機彈簧力量，初步判斷外觀構造已具擊發力，已將槍械送往刑事局鑑定。

警方懷疑陳販毒改槍，以防黑吃黑，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將陳移送偵辦，高雄地檢署檢察官認為陳涉嫌重大、有反覆實施犯罪、逃亡及串供之虞，聲請羈押禁見獲准；另蘇女因毒品被通緝已解送歸案。

高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，攻堅逮獲製槍嫌犯陳姓男子及毒品通緝犯蘇姓女子，現場抄獲一把具擊發力的手機手槍、百顆子彈、400克安毒及大批改槍工具等物。記者石秀華／攝影
高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，攻堅逮獲製槍嫌犯陳姓男子及毒品通緝犯蘇姓女子，現場抄獲一把具擊發力的手機手槍、百顆子彈、400克安毒及大批改槍工具等物。記者石秀華／攝影
高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，攻堅逮獲製槍嫌犯陳姓男子及毒品通緝犯蘇姓女子，現場抄獲一把具擊發力、曾在電影「賭神」橋段裡出現的手機手槍。記者石秀華／攝影
高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，攻堅逮獲製槍嫌犯陳姓男子及毒品通緝犯蘇姓女子，現場抄獲一把具擊發力、曾在電影「賭神」橋段裡出現的手機手槍。記者石秀華／攝影
高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，現場抄獲一把具擊發力、以iPhone13玩具槍改造成的槍枝手機手槍。記者石秀華／攝影
高雄市刑大警方今宣布偵破隱身大樓的槍毒工廠，現場抄獲一把具擊發力、以iPhone13玩具槍改造成的槍枝手機手槍。記者石秀華／攝影

毒品 通緝 販毒

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