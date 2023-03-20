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機車車牌涉案被查扣 男子竟偽造車牌上路遭法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

51歲郭姓男子昨天深夜11點多騎乘機車在台南市永華路一段停等紅燈時，因後載友人未戴安全帽為員警攔下盤檢，郭竟以厚紙板偽造假車牌，並將其中1個英文Z變更為E，郭毒品及尿液檢驗呈現海洛因陽性反應，警詢後依偽造文書及毒品危害防制條例罪嫌法辦。

郭姓男子昨天晚上11點20分，騎乘機車在永華路一段與永華路一段250巷口停等紅燈時，因載乘友人未戴安全帽，為台南市警二分局中正派出所員警攔下盤檢。

警方查證身分及車籍資料發現不符， 仔細查看，郭竟以厚紙板偽造假車號牌，並將其中1個英文Z變更為E，為員警當場依照偽造文書罪嫌逮捕後，又在他外套右側口袋發現藏有1支內有白色粉末殘渣的吸管，毒品及尿液檢驗呈現海洛因陽姓反應。

據了解，郭今年2月份涉嫌南區某住宅竊盜案，原機車號牌涉嫌變造犯案為員警依法查扣。其因無機車車牌，竟異想天開以厚紙板、奇異筆自己來製造假號牌懸掛於機車。另違反道交條例第12條使用偽造牌照(處3600元以上1萬零800元以下罰鍰)及機車附載座人未戴安全帽者(處500元罰鍰)，均依法舉發並當場移置保管機車。

毒品 安全帽 偽造文書

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