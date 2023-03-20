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毒犯看到員警就心虛 一路竄逃開到死巷棄車仍被逮
高雄51歲楊姓男子因車牌歪斜，引來警方盤查，楊男見員警靠近，竟開車加速逃逸，警方拔槍喝令他停車也不為所動，最後逃入巷弄內棄車躲入名宅，無路可逃後才乖乖就逮，車內起獲毒品吸食器，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
警方調查，前天下午5時許，楊男開車載著友人，到鼓山區華榮路附近找朋友，因汽車車牌歪斜，在華榮路與文信路口被警方要求停車受檢。
但楊男見員警尾隨在車後，竟加速逃逸，從華榮路與華夏路口加速紅燈右轉，接著沿華夏路、新莊一路、翠華路違規蛇行，直到翠華路與崇德路口因陷入車陣，警方見狀拔槍喝令要求楊男停車。
楊男看到警方掏槍仍不為所動，直接倒車逆向行駛，後續沿勝利、城峰、東門、翠華路至中華陸橋，再迴轉進入中華一路巷弄中，結果逃入死巷，楊男連同車上乘客只能棄車逃逸，楊躲入民宅，但仍被支援警力查獲，楊男車上搜到毒品吸食器，另一名車上乘客則逃逸無蹤。
據了解，楊男當時與車上友人擔心自己「被通緝」，看到員警上前才逃逸，但警方查驗楊男及車上乘客身分，發現兩人根本未被通緝，兩人根本是因為心虛才四處躲藏，雖然乘客仍未到案，但警方已鎖定身分繼續追緝。
楊男5公里的逃逸途中一路闖紅燈、逆向等危險駕駛，警方合計送出5張罰單，全案警詢後依公共危險罪、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
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