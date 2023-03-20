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高雄2男遭警盤查發現愷他命 他放的竟賴友欲脫罪
高雄羅姓男子上周五載友人騎車行經鳥松區本館路時，巡邏警發現他後座葉姓友人未戴安全帽，盤查過程中，警見兩人神情慌張，果然機車前置物箱發現愷他命K盤，一開始雙方矢口否認持有毒品，事後，羅男竟開始推託是葉男持有，警方依違反毒品危害防制條例將兩人函請裁罰。
仁武分局大華派出所警員3月17日下午3時許，巡邏行經鳥松區本館路時，發現前方機車後座乘客未戴安全帽，遂上前攔停盤查。當時23歲羅男與20歲葉男兩人眼神飄忽不定，動作相當不自然，警發覺兩人藏有貓膩，果不其然在機車前置物箱查獲愷他命K盤一個。
「這個東西是誰的？」警當時詢問兩人，葉男一開始辯稱朋友借放交給他，當警方再次詢問裡面裝有何物時，葉男才心虛坦誠，愷他命K盤是他所有。
而羅男見難逃離法律制裁，主動將藏在口袋裡一包毛重2.83克愷他命拿出，但正當警方詢問「這東西怎麼在你這邊？」，羅嫌卻指向葉男聲稱「他放我這裡的」；全案經警詢後依違反毒品危害防制條例，將羅、葉2人函請裁罰。
仁武分局呼籲，民眾無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處最重5萬元罰鍰，並應限期令其接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習，若持有「第三級毒品」純質淨重達五公克以上，可處2年有期徒刑，得併科20萬元罰金。
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