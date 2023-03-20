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毒趴音樂聲過大引來警方 警查獲槍枝及毒品

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方日前巡邏時發現某透天民宅常有人群聚集喧嘩，音樂聲音過大且疑似開毒趴，警方主動緝查，果然查獲槍彈及毒品，將廖姓男子及4男1女帶回偵辦，將依違反槍械、毒品等罪嫌送辦。

市警局表示，興安派出所接獲民眾反映興美二路某透天住宅門前經常停放改裝豪車，出入人員複雜，警方訪查附近住戶都表示該戶出入人員類似新聞報導中所稱的「8＋9」少年仔，居民不敢多與接觸。派出所將該處列為重點巡邏處所，本月15日執行巡邏勤務時發現該戶門口隨意亂停車輛，屋內傳出吵雜喧嘩及音樂聲，又飄散一股疑似K他命味道，研判屋內人數眾多疑似在開毒趴，以無線電通報支援。

警方以優勢警力執行清查工作，年約22歲的廖男應門時，屋內烏煙瘴氣，空氣中充斥著吸食K他命的味道，客廳桌上大喇喇的放置疑似K他命香菸，屋內還有蔡姓友人等4男1女在場，立即執行搜索，並在廖嫌2樓房間內查扣仿土耳其製ZORAKI91式手槍1把、子彈5發、各式包裝的毒品咖啡包共199包等贓證物。將廖嫌及4男1女帶回偵辦。

警方訊問後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及違反毒品危害防制條例等罪將廖男移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，近來各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，警方除依法移送偵辦外，並將持續擴大追查各類毒品之來源。

嫌犯疑似開毒趴音樂聲音過大引來警方注意，入內搜查起違法槍彈及毒品。圖／嘉義市警局提供
嫌犯疑似開毒趴音樂聲音過大引來警方注意，入內搜查起違法槍彈及毒品。圖／嘉義市警局提供
嫌犯疑似開毒趴音樂聲音過大引來警方注意，入內搜查起違法槍彈及毒品。圖／嘉義市警局提供
嫌犯疑似開毒趴音樂聲音過大引來警方注意，入內搜查起違法槍彈及毒品。圖／嘉義市警局提供

毒品 嘉義 毒趴

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