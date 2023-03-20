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神岡桶屍案今偵結移審 涉案酒女遭殺人罪起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市神岡區一家歇業工廠在去年底發現一具桶屍，死者是4年前失蹤的陳姓男子，當時與陳同進同出，在酒店工作的蔡女被鎖定為重要關係人，去年底遭聲押獲准，台中地檢署今偵結，將蔡女依殺人、遺棄屍體、詐欺、偽造文書等罪起訴，是否接押由台中地院審理中。

檢警調查，蔡女（34歲）是被陳姓死者的家人看到，失蹤前仍與死者一同外出，而辦案人員也查出，蔡女與陳男曾同住在台中市一家汽車旅館內，有住宿紀錄為憑，之後陳即人間蒸發。

檢警抽絲剝繭，清查蔡女信用卡刷卡紀錄，發現曾購買塑膠桶與攪拌器等物品，都被發現是命案現場的物品，而且刷卡時間點，就是在蔡女與陳離開汽車旅館的十多天後，加上該工廠又是蔡女所承租，一切指向蔡女涉案的程度升高。

蔡女在去年底被拘提到案後，仍矢口否認犯行，但專案小組還有掌握其他關鍵事證，包括蔡女竊盜陳男財物、偽造信用卡與文件簽名，要塑造陳仍活著的假象等資料。

此件神岡桶屍案雖然在去年10月26日被發現，但實際上早在4年前，台中市刑大偵四隊在偵辦一起暴力討債案件時，就已獲報，陳姓死者是潛在的被害人，要找出陳男出面說明，以利該起案件偵辦，但偵辦期間發現，陳男不知去向，行方不明，蔡女被鎖定為重要嫌疑人，警方有報檢察官指揮。

但後續清查，無直接證據指向蔡女，再加上當時陳下落不明，僅能以失蹤人口案件，通報其他縣市警方一起協尋暫結。

全案在死者遺體浮現後，讓案情出現轉折，檢警再度找上蔡女，此次根據證據，認定蔡女涉有重嫌，偵結起訴，此案也是台中地院審理國民法官法的第3起案件。

台中市神岡在去年底發生桶屍案，涉案的蔡姓女子今遭檢方依殺人罪起訴。圖／報系資料照
台中市神岡在去年底發生桶屍案，涉案的蔡姓女子今遭檢方依殺人罪起訴。圖／報系資料照

台中市 失蹤 汽車旅館

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