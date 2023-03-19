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影／肯德基外送可樂薯條賣毒品 桃檢警破毒販集團抓3嫌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局最近加強掃毒檢肅黑幫行動，檢警跟監5個月掌握翁姓、楊姓及陳姓男子販集團利用「肯德基」外送廣告名義，透過簡訊廣告發「可樂」、「薯條」暗號特定毒品人口，販賣愷他命、咖啡包毒品，檢警日前突襲龍潭區偏僻民宅及中壢一處摩鐵，分別逮捕3嫌，檢方向法院聲押獲准。

檢警調查，翁姓、陳姓、楊姓3男子組成販毒集團，分工合作，為掩護和躲避警方追查，以「肯德基」外送廣告名義，利用簡訊廣告發送出去，透過號「可樂」代表毒品咖啡包、「薯條」代表愷（K）他命毒品，對特定毒品人口對象聯繫約定交易，檢警花費5個多月時間監聽和蒐證，破解毒販集團暗語。

檢警見時機成熟，一舉在龍潭、中壢區的民宅、摩鐵，查獲翁姓（39歲）和楊姓（33歲）、陳姓（21歲）男子3嫌，查扣毒品咖啡包15包及現金4萬多元，人贓俱獲，3嫌否認販毒，但在之後傳喚古姓（33歲）6名「藥腳」到案，古嫌等人坦承透過約定暗號購買毒品。

檢警今天表示，檢方複訊後，將查獲贓物等證物及檢具犯罪事實，將翁姓、楊姓及陳姓3嫌依違反毒品危害防制條列罪嫌偵辦，向法院聲請羈押獲准。

桃園市警方查獲販毒集團利用「肯德基」外送廣告名義，約定「可樂」、「薯條」號向特定毒品人口販賣愷他命、咖啡包毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方查獲販毒集團利用「肯德基」外送廣告名義，約定「可樂」、「薯條」號向特定毒品人口販賣愷他命、咖啡包毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方查獲販毒集團利用「肯德基」外送廣告名義，約定「可樂」、「薯條」號向特定毒品人口販賣愷他命、咖啡包毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方查獲販毒集團利用「肯德基」外送廣告名義，約定「可樂」、「薯條」號向特定毒品人口販賣愷他命、咖啡包毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方查獲販毒集團利用「肯德基」外送廣告名義，約定「可樂」、「薯條」號向特定毒品人口販賣愷他命、咖啡包毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方查獲販毒集團利用「肯德基」外送廣告名義，約定「可樂」、「薯條」號向特定毒品人口販賣愷他命、咖啡包毒品。記者曾增勳／翻攝

毒品 外送 販毒

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