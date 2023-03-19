假賣蔡依林演唱會門票 騙20人詐逾10萬元2嫌落網

中央社／ 高雄19日電

胡姓男子假賣歌手蔡依林演唱會門票詐騙追星族，直到買家收不到票驚覺被騙報警；高市警日前在新竹網咖逮捕胡男，並循線逮捕陳姓共犯，初估詐得十幾萬，受害者約20人。

高雄市警察局刑事警察大隊今天上午發布新聞稿指出，偵四隊12分隊日前接獲報案，被害人在社群網路及拍賣平台購買歌手蔡依林演唱會門票，遭詐騙集團設計假交易受騙上當。

警方調查，32歲胡男在網路以「陳亦新」、「陳皓」、「阿皓」、PetersWang、「陳新昊」、「一生一世愛著你」等匿名帳號在社群網路及拍賣平台販售演唱會門票，但實則利用買空賣空手法，誘騙民眾在網路下單匯款，買家事後收不到演唱會門票，發現受騙上當，演唱會開唱無法進場，只能到派出所報警。

高市刑大獲報後組成專案小組，在高雄地方檢察署檢察官趙期正指揮下，查出胡男躲藏在新竹地區網咖，他被逮捕時甚至還正搭訕被害人繼續行騙，經循線調查，另傳喚台中陳姓共犯南下做筆錄；初估不法所得約新台幣十多萬元，受害者約20人。

刑大隊長鄢志豪呼籲，近期有韓國天團來台演出，提醒民眾網購快速便利，但潛藏交易風險，宜選擇官方認證網站購票；不明網頁連結或商品單價低於行情、黃牛票等均可能為交易陷阱，民眾最好多留意在網路上所接觸的對象是否可靠。

演唱會 詐騙集團 新竹

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