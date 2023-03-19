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北市男持刀搶身障者 捅他腹部得手2700元 當場遭逮捕

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

19歲劉姓男子無業，日前在台北市萬華區三水街閒晃，挑上身心障礙、行動不便的52歲羅姓男子行搶，不只把他拉到巷弄內毆打，更掏出小刀攻擊，致羅男腹部流血。警方趕抵，喝令還意圖拉扯的劉男罷手，並協助傷者送醫，在場查獲犯案小刀，和強盜現金2700元，警詢後依法送辦。

警方2月21日晚上6點多獲報，萬華區三水街某巷弄內，有民眾遭傷害趕抵。員警發現傷者羅男腹部流血，身上還有不少擦挫傷，緊急將他送醫，同時現場民眾指證歷歷，稱身著紅衣者就是犯嫌。

犯嫌劉男趁警方還在釐清現場狀況時，假意隨晃，實則把犯案小刀藏匿在路邊花盆空隙，再若無其事的返回事發地。警方事後調閱監視器，順利查獲兇刀，並起獲犯嫌身上不法所得2700元，罪證確鑿。

劉男警詢時坦承犯行，但強調雙方是有5萬元的債務糾紛，惟傷者喊冤說「我根本不認識犯嫌，只有在附近見過他一次」，警方擴大釐清，不採信劉男債務糾紛說詞，警詢後依強盜、傷害罪嫌移送法辦。

據了解，傷者領有身心障礙手冊，平時就在三水街阿公店一帶販賣巧克力、口香糖等物，維持生計。萬華警方呼籲，民眾應注意隨身財物，夜間也不要獨自行走無人巷弄，以策安全，針對轄內治安要點，均派員巡守，絕不容許不法情事發生，有心人士勿以身試法。

19歲劉男徒手毆打、甚至持刀行搶身心障礙、行動不便的52歲羅姓男子，現場民眾均目睹。記者翁至成／翻攝
19歲劉男徒手毆打、甚至持刀行搶身心障礙、行動不便的52歲羅姓男子，現場民眾均目睹。記者翁至成／翻攝
萬華警方順利查獲丟棄小刀，罪證確鑿。記者翁至成／翻攝
萬華警方順利查獲丟棄小刀，罪證確鑿。記者翁至成／翻攝
19歲劉男犯後趁隙把犯案小刀藏匿在路邊花盆空隙。記者翁至成／翻攝
19歲劉男犯後趁隙把犯案小刀藏匿在路邊花盆空隙。記者翁至成／翻攝

強盜 債務 監視器

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