北市男持刀搶身障者 捅他腹部得手2700元 當場遭逮捕

19歲劉姓男子無業，日前在台北市萬華區三水街閒晃，挑上身心障礙、行動不便的52歲羅姓男子行搶，不只把他拉到巷弄內毆打，更掏出小刀攻擊，致羅男腹部流血。警方趕抵，喝令還意圖拉扯的劉男罷手，並協助傷者送醫，在場查獲犯案小刀，和強盜現金2700元，警詢後依法送辦。

警方2月21日晚上6點多獲報，萬華區三水街某巷弄內，有民眾遭傷害趕抵。員警發現傷者羅男腹部流血，身上還有不少擦挫傷，緊急將他送醫，同時現場民眾指證歷歷，稱身著紅衣者就是犯嫌。

犯嫌劉男趁警方還在釐清現場狀況時，假意隨晃，實則把犯案小刀藏匿在路邊花盆空隙，再若無其事的返回事發地。警方事後調閱監視器，順利查獲兇刀，並起獲犯嫌身上不法所得2700元，罪證確鑿。

劉男警詢時坦承犯行，但強調雙方是有5萬元的債務糾紛，惟傷者喊冤說「我根本不認識犯嫌，只有在附近見過他一次」，警方擴大釐清，不採信劉男債務糾紛說詞，警詢後依強盜、傷害罪嫌移送法辦。