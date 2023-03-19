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市場大亂鬥討50萬球版債務 鹽酥雞攤被打濺血送醫 6人落網
警方指出，3月18日晚上8時許，社子市場傳黑衣人鬥毆滋事，警方快打部隊到場逮捕現場動手3人，鹽酥雞攤陳兄背部受傷流血，弟弟頭部等身體多處擦挫傷送醫包紮傷勢，傷者2人均返家，警方也隨即查獲另3嫌到案。
據悉，陳兄7、8年前因美國職棒大聯盟MLB簽賭網路球版，積欠約50萬元債務，當初的債務人現已出國且同時積欠楊男債務，並稱轉移債務，向楊男稱可直接向陳男討債。
社子在地人30歲楊男，因此向認識的陳男討債，昨晚帶著胞弟21歲楊姓男子和朋友，共計6人抵達鹽酥雞攤前，兩方因債務一言不合爆發肢體衝突，楊男等人涉嫌拿安全帽打人，還拿鹽酥雞攤的鐵盤攻擊砸店，市場民眾人潮眾多，民眾立即報案求助。
士林分局重申，不容黑幫作亂，任何滋事違法行為，定依法究辦，警方將賡續執行各式掃蕩勤務打擊暴力犯罪，維護社會治安。
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