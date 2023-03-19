高雄男超商內毒癮發作扭動身體 見警急吞毒配豆漿滅證
高雄市日前深夜孫姓男子坐在超商用餐區頻頻扭動身體且自言自語，巡警見狀上前關心，盤查身分發現孫男有多項毒品前科，他當時左手插著口袋，正趁機將毒品配著豆漿吞下滅證，警即時制止查獲海洛因及一支施打過的針頭，當場將孫男逮捕移送偵辦。
仁武分局仁美派出所警員3月14日深夜11時在鳥松區神農路超商內執行巡簽勤務時，看見用餐區孫男不斷扭動身體，甚至對著空氣自言自語，警盤查過程中，孫男本想趁機將毒品配著豆漿吞下滅證，所幸警方即時喝止，在他身上查獲海洛因一包及一支施打過的針頭。
孫男坦承，身上0.52克海洛因及吸食器都是自己所有，警詢後，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並向上持續追查毒品來源。
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