319槍擊案滿19年 侯友宜：歡迎大家用科學專業檢驗

2004年總統大選發生「319槍擊案」震驚全國，當年擔任刑事局長參與調查的新北市長侯友宜，今年角逐總統呼聲高。槍擊案滿19年，侯友宜說，相關人證、物證都還在，歡迎大家用專業科學的方式來檢驗。

2004年3月19日競選連任的總統陳水扁、副總統呂秀蓮搭民間友人吉普車，在台南市掃街拜票時，行經金華路遭槍擊。歹徒開2槍，銅彈頭貫穿車前擋風玻璃擊中呂右膝，掉落車上，鉛彈頭打到陳下腹，卡在內衣外。有人質疑兩顆子彈逆轉選情，「陰謀論」流傳至今。