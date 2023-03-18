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警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 再抓主嫌3人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

詐騙集團橫行，台南許多民眾報案遭假投資詐騙，甚至遭歹徒持槍持刀押走。新營警分局獲報追查被害人32人，詐騙金額高達2千萬元，專案小組先前逮捕12名犯嫌聲押，其中黃嫌等4人；昨再逮捕幕後主嫌竹聯幫台南弘仁會潘姓幹部等3人，依違反組織、槍砲、毒品、洗錢、恐嚇取財及妨害自由罪嫌送辦，檢方偵查後3人今以50萬元不等金額交保。

新營分局偵查隊長蔡志成指出，這個暴力詐騙集團以假投資、假求職方式詐騙或高價收購人頭帳戶，利誘人頭提供帳戶存摺、提款卡、網銀帳密等，再以棍棒及刀械威脅關押、專人押往銀行提款。

新營分局因接獲民眾報案，有2人因債務糾紛遭黃姓嫌犯等6人持槍持刀押走，打電話向雇主求救借錢，並約定於大灣交流道下加油站交付後放人。與台南市刑大人員前往埋伏，逮捕黃姓犯嫌救出被害人。

隨後逮捕12名犯嫌，台南地檢署聲押，其中黃嫌等4人法院裁定收押禁見，直到幕後主嫌，查扣非制式手槍1把、子彈6發、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、塑膠棍棒等拘禁器具。

新營分局長顏勤峰表示，幫派分子以高薪假求職、高獲利假投資等方式詐騙受害人，威脅生命或拘禁凌虐，行徑毫無人性，新營分局會持續追查、揪出幕後主導者及相關不法所得，保護民眾生命財產安全。

警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
警查獲竹聯幫弘仁會暴力詐騙集團逮12人 ，再抓主嫌3人送辦。圖／警方提供
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詐騙集團 台南 求職

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