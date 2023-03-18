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詐團拘禁人頭戶 南警揪竹聯幫弘仁會3人幕後指使

中央社／ 台南18日電

台南市警局新營分局今天宣布破獲拘禁人頭帳戶的詐騙集團，陸續逮捕15人，其中3人是幕後指使的竹聯幫台南弘仁會幹部，此集團詐騙金額約新台幣2000萬元，依法送辦。

台南市警局新營分局警員今天告訴中央社記者，警方去年11月獲報，2人因債務糾紛遭人持刀槍押走，再打電話向雇主求救借錢，雙方約定在國道一號台南大灣交流道下加油站交付放人。警方隨後趕往現場埋伏，當場逮捕黃姓嫌犯，救出被害人。

警方調查，此案涉及詐騙集團以假投資、假求職方式詐騙民眾，或高價收購人頭帳戶，利誘人頭提供帳戶存摺、提款卡、網銀帳密等，再以棍棒及刀械威脅關押。

警方連續發動2波行動，逮捕12人，查扣非制式手槍、子彈、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、塑膠棍棒，其中4人收押禁見。

警方深入追查，再逮捕幕後指使的竹聯幫台南弘仁會潘姓幹部等3人，昨天依違反組織、槍砲、毒品、洗錢、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南 詐騙集團 竹聯幫

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