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苗警打詐肅槍掃毒淨化治安 查獲大湖草莓假果農詐財

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警政署本月8日起辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警察局10內合計查獲模擬槍2枝、電信詐欺集團2件18人，網路購物詐騙1件1人、販賣毒品案件3件3人、持有毒品案件14件14人，查扣第一級毒品8.01公克、第二級毒品56.01公克(其中查扣大麻16.5公克)及毒品咖啡包9包。

其中，竹聯幫成員范姓男子去年8月份因網路購物詐騙110餘萬元帳戶遭警示，接著12月起重起爐灶，利用網路詐騙的人頭帳戶，再假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨手法，詐騙不知情的買家。

大湖警分局掃黑專責小隊鎖定范嫌將他拘捕到案，全案並於本月13日依詐欺與洗錢防制法移送苗栗地檢署繼續偵辦。

縣警察局長莊勝雄強調，警方維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發現必全力偵辦。另呼籲民眾，網路購物陷阱多，請慎選優良商譽且有提供第三方支付的購物平臺，如有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線。

大湖草莓採果期，竹聯幫成員范姓男子利用網路假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨詐財。圖／警方提供
大湖草莓採果期，竹聯幫成員范姓男子利用網路假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨詐財。圖／警方提供
苗栗縣警局掃黑專案鎖定范嫌將他拘捕到案，全案並於本月13日依詐欺與洗錢防制法移送法辦。圖／警方提供
苗栗縣警局掃黑專案鎖定范嫌將他拘捕到案，全案並於本月13日依詐欺與洗錢防制法移送法辦。圖／警方提供

毒品 詐騙

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