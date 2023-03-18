苗警打詐肅槍掃毒淨化治安 查獲大湖草莓假果農詐財

警政署本月8日起辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警察局10內合計查獲模擬槍2枝、電信詐欺集團2件18人，網路購物詐騙1件1人、販賣毒品案件3件3人、持有毒品案件14件14人，查扣第一級毒品8.01公克、第二級毒品56.01公克(其中查扣大麻16.5公克)及毒品咖啡包9包。

其中，竹聯幫成員范姓男子去年8月份因網路購物詐騙110餘萬元帳戶遭警示，接著12月起重起爐灶，利用網路詐騙的人頭帳戶，再假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨手法，詐騙不知情的買家。

大湖警分局掃黑專責小隊鎖定范嫌將他拘捕到案，全案並於本月13日依詐欺與洗錢防制法移送苗栗地檢署繼續偵辦。