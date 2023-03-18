老公不理！女情人節獨處怒拉K 遭警當場逮獲

高雄市日前晚間一輛轎車違規停在橋下，警上前盤查發現，車內林姓女子眼神飄忽不定狀似心虛，正當她出示證件時，警眼尖察覺到車內排檔桿處，擺著可疑結晶粉末在夾鏈袋中，當場查獲是二級毒品咖啡包以及三級毒品K他命，將林女移送偵辦。

仁武分局澄觀派出所警員3月14日晚間8時許，巡邏行經仁武區澄觀路與八德東路口時，發現駕駛林女違規停車在橋下陰暗處，林女當時神情慌張，形跡相當可疑，隨後警在他車內查獲三級毒品K他命夾鏈袋二小包及一小罐裝（毛重17.38公克），當場逮捕林女並附帶搜索車輛。

警後續發現，車內黑色香菸盒藏有K他命粉末殘渣及10包「虎頭」咖啡包（二級毒品MDMA成分，含袋毛重33.9公克），林女供稱，因白色情人節當天與老公吵架，才會藉由毒品紓緩情緒，不料遭警當場查獲逮捕，依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並向上持續追溯毒品來源。