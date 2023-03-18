快訊

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公不理！女情人節獨處怒拉K 遭警當場逮獲

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市日前晚間一輛轎車違規停在橋下，警上前盤查發現，車內林姓女子眼神飄忽不定狀似心虛，正當她出示證件時，警眼尖察覺到車內排檔桿處，擺著可疑結晶粉末在夾鏈袋中，當場查獲是二級毒品咖啡包以及三級毒品K他命，將林女移送偵辦。

仁武分局澄觀派出所警員3月14日晚間8時許，巡邏行經仁武區澄觀路與八德東路口時，發現駕駛林女違規停車在橋下陰暗處，林女當時神情慌張，形跡相當可疑，隨後警在他車內查獲三級毒品K他命夾鏈袋二小包及一小罐裝（毛重17.38公克），當場逮捕林女並附帶搜索車輛。

警後續發現，車內黑色香菸盒藏有K他命粉末殘渣及10包「虎頭」咖啡包（二級毒品MDMA成分，含袋毛重33.9公克），林女供稱，因白色情人節當天與老公吵架，才會藉由毒品紓緩情緒，不料遭警當場查獲逮捕，依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並向上持續追溯毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方當場查獲林姓女子車內的毒品，將她逮捕帶回問訊。記者古和純／翻攝
警方當場查獲林姓女子車內的毒品，將她逮捕帶回問訊。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局澄觀派出所警員巡邏查獲毒K及「虎頭」咖啡包（二級毒品MDMA成分，含袋毛重33.9公克）。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局澄觀派出所警員巡邏查獲毒K及「虎頭」咖啡包（二級毒品MDMA成分，含袋毛重33.9公克）。記者古和純／翻攝

毒品 咖啡 白色情人節

延伸閱讀

調查局搗破七賢幫毒品軍火庫 驚見滾筒式霰彈槍　

農場小開染毒入不敷出 網路販毒遭逮

王淨、曹佑寧認愛後首放閃 情人節公開合照超甜蜜

尪情人節送6萬兩顆心項鍊 林嘉綺務實：不如給現金

相關新聞

老公不理！女情人節獨處怒拉K 遭警當場逮獲

高雄市日前晚間一輛轎車違規停在橋下，警上前盤查發現，車內林姓女子眼神飄忽不定狀似心虛，正當她出示證件時，警眼尖察覺到車內...

輕航機失事 檢調查曝飛行場違建

彰化首座合法的順風輕航機飛行場，去年9月開幕，營運近半年發生教練林國裕與日籍學員墜機2死事故。彰化地檢署檢察官昨相驗死者...

天道盟太陽會基隆分會長等5人 暴力討債落網全部收押

天道盟太陽會基隆分會黃姓會長，涉嫌夥同鄭姓等4名小弟，分持西瓜刀、球棒等，以被害人積欠債務為由，在其住處及公司盯哨、騷擾...

調查局搗破七賢幫毒品軍火庫 驚見滾筒式霰彈槍　

調查局掌握情資，指高雄七賢幫大哥許益源，利用鼓山區內惟跳蚤市場當掩護，暗中從事毒品咖啡包交易，為防止黑吃黑，許男還將罕見...

家屬目睹輕航機墜機釀2死 順風飛行協會聲明將依法負責

彰化縣順風溪州飛行場昨天下午發生墜機意外，造成飛行教官和日籍學員死亡。經營飛行場的順風飛行協會緘默一天，今天傍晚發布聲明...

毒販女友被抓…藥頭癡情守候北檢門外 警一看當場活逮

新北市一名陳姓藥頭與曾姓女友，日前疑因販毒，遭國道公路警察局刑警大隊鎖定，警方派員埋伏跟監多日。周二（14日）持拘票、搜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦