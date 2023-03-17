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天道盟太陽會基隆分會長等5人 暴力討債落網全部收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

天道盟太陽會基隆分會黃姓會長，涉嫌夥同鄭姓等4名小弟，分持西瓜刀、球棒等，以被害人積欠債務為由，在其住處及公司盯哨、騷擾恐嚇，如有不從即限制自由或以暴力相向。警方昨逮捕5男，依恐嚇取財等罪嫌移送法辦，檢方複訊以有反覆實施恐嚇取財之虞，今天向法院聲押全數獲准。

基隆市警第四分局調查，黃男是天道盟太陽會基隆分會會長，與李姓、許姓、褚姓、鄭姓等共組暴力討債集團，以非法剝奪人身自由、毆打、恐嚇等方式向被害人羅某、陳某索討賭債。經被害人

報案後，警方昨逮捕黃男等5人，並查扣刀械、球棒等犯罪工具。

基隆地檢署表示，檢察官江柏青昨天指揮基隆市警察局刑事警察大隊、第四分局偵辦，檢察官訊問後，認為該5人有羈押之原因及必要性，向法院聲請羈押禁見全數獲准。

黃男涉嫌向基隆廟口一帶店家強索保護費，去年底才被起訴，如今又犯案。基隆檢警持續對轄內幫派份子、據點加以嚴密監控，高密度偵辦相關組織型暴力犯罪。

黃男等人涉嫌在基隆各地從事暴力討債，以被害人積欠債務為由，在被害人住處及公司盯哨，並號召旗下小弟，前往騷擾恐嚇，如有不從即限制自由或以暴力方式脅迫還債。

天道盟太陽會基隆分會長等5人，涉暴力討債落網全部收押。記者游明煌／翻攝
天道盟太陽會基隆分會長等5人，涉暴力討債落網全部收押。記者游明煌／翻攝
天道盟太陽會基隆分會長等5人，涉暴力討債落網全部收押。記者游明煌／翻攝
天道盟太陽會基隆分會長等5人，涉暴力討債落網全部收押。記者游明煌／翻攝

基隆 恐嚇 警察

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