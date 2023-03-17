調查局搗破七賢幫毒品軍火庫 驚見滾筒式霰彈槍　

調查局掌握情資，指高雄七賢幫大哥許益源，利用鼓山區內惟跳蚤市場當掩護，暗中從事毒品咖啡包交易，為防止黑吃黑，許男還將罕見的滾筒式霰彈槍、美制衝鋒槍藏在市場鐵皮屋，猶如Netflix影集「毒梟」情節，緝毒人員喬裝古玩專家買貨，順藤摸瓜找到藏槍毒的窩點攻堅，起出毒品與殺傷力強大的達姆彈、穿甲彈，搜索現場宛如大型軍火庫。

全案經高雄地檢署聲押許益源獲准，檢察官本月初依毒品、槍砲等罪起訴許益源、許分薰（許益源胞妹）、共犯游榮文、李華光４人；調查局長王俊力今天南下高雄舉行記者會，除表揚緝毒人員，會後也與高雄處基層談話。

據了解，許益源除販售毒品咖啡包之外，還在自家樓頂栽種大麻，高雄處發動攻堅搜索時，許分薰趁機將全數大麻植栽拔除、剪碎，再沖入馬桶，企圖湮滅不法事證。不過，許女百密一疏，因身上沾黏大麻葉被眼尖緝毒人員發現，她坦承用剪刀將大麻剪碎，剪刀丟棄在浴室臉盆，緝毒幹員在剪刀上發現果然有植物成分。

七賢幫是台灣南部知名角頭組織，發跡於鹽埕區七賢路三路及五福四路一帶，早年七賢幫被視為高雄最大角頭，後來時代變遷商業中心東移，使七賢幫聲勢漸趨衰落，許益源是該幫中生代角頭，混跡內惟跳蚤市場，在地方上頗知名。

調查局發現七賢幫於鼓山區內惟車站一帶，從事毒品交易，為避免黑吃黑，許益源與手下擁槍自重，除持有德國制六連發的滾筒式霰彈槍，還有美國田納西州克拉克斯維爾市製造商出產的「柯爾特」衝鋒槍，辦案人員說，這把六連發霰彈槍火力威孟，若真遇上黑道火拼，死傷恐相當慘重。

調查局於去年底九合一選舉期間，發現許益源從事毒品咖啡包與種植大麻生意，由於許男平日有在跳蚤市場經營古玩攤位，調查官因此穿短褲夾腳拖，喬裝古玩專家混入市場查訪，還差點因為面生被識破，經過連日不眠不休的跟監，發現許男利用跳蚤市場鐵皮屋藏放槍毒，甚至購置加熱電扇、培養土、肥料等器具，在住處種植大麻，試圖建立產、製、銷一體的毒品網絡。