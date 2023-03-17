毒販女友被抓…藥頭癡情守候北檢門外 警一看當場活逮

新北市一名陳姓藥頭與曾姓女友，日前疑因販毒，遭國道公路警察局刑警大隊鎖定，警方派員埋伏跟監多日。周二（14日）持拘票、搜索票，前往陳男新店租處逮人，陳男不在逮捕曾女。翌日，陳男現身台北地檢署外，被便衣員警發現，當場壓制逮捕帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（53歲）與曾姓女友（49歲）交往多年，陳男以販毒為生，曾女也協助幫其販毒。去年（2022年）年底，國道公路警察局刑警大隊，查獲一件毒品案件，向上溯源查到陳男就是毒品中盤商，遂與海山分局合作，派員跟監埋伏蒐證，確認兩人販毒事證明確。

周二（14日）國道警持拘票、搜索票兵分多路搜索，逮捕連同曾女在內7名涉案人，起獲毒品海洛因、安非他命、大麻以及磅秤、吸食器等證物，卻唯獨不見陳男蹤影。翌日上午，國道警方將曾女等7名共犯，移送台北地檢署，卻驚見陳男戴著口罩，守候在台北地檢署外，準備替女友交保，便衣員警發現，立即衝前逮捕。