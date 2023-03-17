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威力掃黑緝毒 嘉市警逮捕15人

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義市警察局今天展現威力掃蕩黑幫臨檢及安居緝毒專案成果，查獲電子遊藝場賭博、詐欺水房和毒品分裝工廠，逮捕15人移送法辦，其中有越南籍逃逸移工和地方幫派分子。

嘉義市警察局從6日到20日威力掃蕩黑幫臨檢及執行警政署「安居緝毒專案」，今天開查緝成果記者會，由嘉義市警察局刑警大隊長李奇勳對外說明。

李奇勳表示，警方對黑道幫派零容忍，打擊犯罪絕不手軟，且公權力不容挑戰，此次查獲電子遊藝場賭博、詐欺水房和毒品分裝工廠，逮捕15人移送嘉義地檢署，其中有2名越南籍逃逸移工。

在嘉義市林森西路1家電子遊藝場，查獲利用賭博遊戲機台賭博，有受害人損失新台幣逾90萬元，查扣賭博機台58台、IC板87片、現金新台幣33萬多元、積分卡等證物。

經查電子遊藝場蔡姓負責人（40歲）是地方幫派分子，警詢後依賭博罪移送蔡男等4人，並將函請嘉義市政府裁罰勒令停業，斬斷幫派組合經濟來源。

此外，警方在博愛路某公寓大樓查獲詐欺集團水房，查扣35支手機、2台筆記型電腦等證物，當場逮捕自稱「太陽聯盟」成員的楊姓男子（32歲）、台中地方黑幫成員蔡姓男子（32歲）及集團手下等3人，全案依詐欺罪移送法辦。

另有毒品分裝工廠隱身在德安路1處民宅內，警方現場逮捕江姓男子（28歲）、2名越南籍逃逸移工等4人，查扣現金11萬多元、毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、梅片820錠等物，全案依毒品危害防制條例移送法辦，2名逃逸移工依法移交移民署專勤隊收容。

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