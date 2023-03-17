屏東生態農場竟藏大麻 小開上網賣只收泰達幣

警方在屏東內埔一處生態農場內查獲李姓男子販賣大麻。記者曾健祐／翻攝

屏東李姓農場小開家境不差，他卻因吸食大麻造成經濟拮据，乾脆自己當起賣家上網賣，並限定以虛擬貨幣泰達幣支付再用郵寄或埋包方式供對方取貨，台中警方循線追到他屏東農場，雖未發現有種植證據，但在屋內起獲大麻成品、大麻巧克力等，經檢方依販賣第二級毒品等罪嫌起訴。

台中市刑大偵一隊指出，去年6月查獲相關毒品案，追查上游來自屏東的李姓男子（33歲），循線發現他們家在內埔鄉經營一處生態農場，今年初持搜索票等到場逮人。

警方起初懷疑李男利用現有農場設備種植大麻，但經數月蒐證、空拍等分析，雖並未發現他種植大麻活株證據，但在他家中查扣1包大麻（5.2公克）、大麻結晶球罐（57.8公克），另有毒郵票、大麻巧克力，及相關研磨器、分裝袋及幫秤。

警方發現，李男因家裡經營生態農場，家境優渥，但他卻染上吸食大麻惡習導致經濟狀況不佳，後來直接在網路販賣，他並指定以虛擬貨幣支付，自已再用「郵寄」、「埋包」方式，將大麻郵寄或放置約定地點，由購毒者自行到場取貨，雙方不會碰到面。

警方也說，李男透過虛擬貨幣交易，企圖規避金流製造斷點，但經多方蒐證仍逮捕到案，全案移送後檢方已依販賣第二級毒品等罪嫌起訴他。

警方在屏東內埔一處生態農場內查獲李姓男子販賣大麻。記者曾健祐／翻攝 警方在屏東內埔一處生態農場內查獲李姓男子販賣大麻。記者曾健祐／翻攝

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