摻「喵喵」混毒品咖啡包 台中無業男猛製毒起獲1600包

台中蘇姓男子專門分裝毒咖啡包賺取暴利，警方14日抓到魏姓藥腳向上溯源，4個小時內掌握蘇男身分住處到場逮人，在他北屯區租屋處起獲1600包成品、495公克俗稱「喵喵」的第三級毒品，估計市值約15萬元，警方除依製造、販賣毒品罪嫌送辦，也已報檢方指揮追查蘇男毒品來源。

台中第3分局指出，正義派出所14日經網路巡邏查獲魏姓男子（32歲）兜售毒品，當場在他身上發現15包毒品咖啡包，經魏男咬出上游，警方鎖定蘇姓男子（30歲）在北屯區的租屋處製毒分裝，並透過微信聯絡販賣。

警方時隔4個小時到掌握蘇男動向，當晚8點多在他住處附近逮人，並在蘇屋內查扣380包毒品咖啡包成品、1220包未封口的半成品，一共1600包，另還有封口機、化工果汁粉，以及495公克的第三級毒品甲基甲基卡西酮。

警方查，蘇男自行在家混合毒品，每包摻入約0.35克至0.38克的甲基甲基卡西酮，其餘再用大量化工果汁分調味混充，每包以200至500元不等價格販賣，且蘇本身無業，長期都靠製毒販賣盈利，警詢後依製造、販賣毒品罪嫌將他送辦。

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