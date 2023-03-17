疑詐團200萬黑吃黑 刺青男囚禁台中汽旅打到雙手骨折滿頭血

台中昨傳詐團疑似黑吃黑，網路流傳1名刺青男僅穿內褲遭人用球棒猛毆，不斷哀嚎仍打到全身血手骨折，警方從影片鎖定事發汽車旅館到場攻堅，逮捕主要動手的鄧姓男子一共4人，另也在醫院找到被害許姓男子，雙方自稱有200萬元糾紛，警詢後依妨害自由等罪嫌將鄧等4人移送。

台中第6分局指出，昨晚7點多發現網路上流傳一段施暴影片，被害的許姓男子上衣、褲子都被脫掉，只剩下1條內褲被囚禁西屯區某汽車旅館，還有人拿金屬球棒朝他手腳猛毆，許當場痛到求饒大喊「真的很痛啦」，對方不停手還說「還叫」、「你在叫啊！」

警方經比對旅館房間內特徵，經確認位置後調派警力，晚上8點多由分局長賈立民帶隊到場攻堅，一進房發現包括鄧男在內一共2男3女，一群人正在裡頭開趴歡唱，通通喝令蹲下配合調查。

警方查出，鄧男（22歲）疑似因詐團債務糾紛，找來2名劉姓（21歲、18歲）、黃姓（24歲）男子等同夥，將許囚禁後用球棒痛毆凌虐一頓，昨晚施暴時還錄下影片上傳，眾人教訓完後才讓許離去，2名劉男、黃男也跟著離開。