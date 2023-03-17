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影／嘉義市警局打擊黑幫詐欺水房 破獲逾千咖啡毒品分裝場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局針對幫派組合經營投資圍事行業處所，以及成員經常聚集出入處所，實施「威力掃蕩臨檢」，破獲幫派經營詐欺集團水房，查獲毒品分裝工廠，查扣1300包毒品咖啡包，拘提拘禁詐欺人頭帳戶的治平目標，共計逮捕15名嫌犯法辦，成果豐碩。

市警局刑警大隊長李奇勳率辦案人員，上午在警局中庭，展示連日來破案成果，警局長陳炯旭帶隊出動警力214人次，臨檢場所65處，在某幫派組合投資電子遊藝場，查獲利用賭博遊戲機台賭博案，查扣賭博機台58台、IC板87片、現金33萬餘元、監視器、積分卡等，詢後將負責人、員工及賭客共4人，依違反電子遊戲場業管理條例及賭博罪法辦。

執行組織犯罪治平專案，對拘禁人頭帳戶詐欺集團成員，提報治平專案檢肅目標，該犯罪組織利誘被害人交付人頭帳戶，再對被害人拘禁限制自由，管收手機，對被害人毆打、砸毀車輛，等被害人帳戶遭警示再釋放，拘提治平目標陳嫌及共犯4人到案，依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由等罪法辦。

另查獲幫派經營詐欺集團水房，逮捕蔡男等3人，查扣手機5支、筆記型電腦2台，轉帳水房以借假博奕名義詐騙；執行全國第8波安居緝毒專案，查獲毒品分裝工廠，逮捕江嫌等4人，起獲毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、梅片820錠等大量毒品，查扣11萬餘元、監視器及封口機等分裝工具一批，依毒品危害防制條例法辦。警局長陳炯旭強調，警方對黑道幫派零容忍，打擊犯罪絕不手軟，公權力不容挑戰，絕不容許不法分子破壞社會秩序。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

嘉市警查獲毒品分裝工廠，逮捕江嫌等4人，起獲毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、梅片820錠等大量毒品。記者魯永明／攝影
嘉市警查獲毒品分裝工廠，逮捕江嫌等4人，起獲毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、梅片820錠等大量毒品。記者魯永明／攝影
嘉義市警局刑警大隊長李奇勳（右四）率辦案人員，上午在警局中庭，展示連日來破案成果。 記者魯永明／攝影
嘉義市警局刑警大隊長李奇勳（右四）率辦案人員，上午在警局中庭，展示連日來破案成果。 記者魯永明／攝影
嘉義市警局刑警大隊長李奇勳（右四）率辦案人員，上午在警局中庭，展示連日來破案成果。 記者魯永明／攝影
嘉義市警局刑警大隊長李奇勳（右四）率辦案人員，上午在警局中庭，展示連日來破案成果。 記者魯永明／攝影

毒品 幫派 詐欺

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