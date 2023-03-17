衰男撿到槍不慎走火中彈送醫撿回一命 卻在審理前病死

高雄曾姓男子在家中發現1支具殺傷力的非制式鋼筆槍，未料在把玩時，不慎走火，射中自己大腿；曾男緊急送醫，醫院取出彈頭後報警，警方循線查到該槍及3顆子彈，他被依法移送，後由檢方起訴。審理期間，曾男因病死亡，法院諭知公訴不受理的判決。

判決指出，曾男去年2月中旬，在老家櫃子底下發現1支具殺傷力的非制式鋼筆槍，曾發現後，拿起查看並把玩，未料，卻不慎槍枝走火，子彈及擊中他的大腿，緊急送醫院救治。

院方於同年3月4日晚上8時20分從曾男體內取出1顆彈頭通報警方，隔天警方便前往曾男與女友同居的住處搜索，扣得走火的鋼筆槍及3顆子彈，被警方依法移送。

此案，檢方於去年11月15日將增男依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，未料，法院審理期間，他就在今年2月24日死亡。