明仁會春酒後警方打擊黑幫 查獲幫派分子109人

警政署今天在刑事局舉辦記者會說明打擊黑幫成果，圖左至右為刑事局副局長陳明君、刑事局長李西河、警政署長黃明昭、刑事局副局長邱紹洲、刑事局主任秘書蔡燕明。記者廖炳棋/翻攝 竹聯幫明仁會日前高調舉辦春酒，引發社會議論，警政署8日至17日，針對幫派公開活動與相關衍生犯罪，實施同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案。

警政署長黃明昭，今天在刑事局舉辦記者會說明成果，專案期間查獲幫派分子109人，其中竹聯幫33人（含明仁會18人）、天道盟10人、太陽聯盟12人；打詐部分查獲詐欺集團76件、犯嫌283人、查扣現金1318萬元。

緝毒部分查獲案件717件、766人、毒品32公斤、8處大麻栽種案件、12處混合式毒品分裝場案件；肅槍部分查獲槍砲案件29件30人、各式槍枝37枝、改造槍械場所1處。

黃明昭說，警方對黑道幫派即將舉辦春酒等大型餐宴，約制取消9場次，其中以竹聯幫6場次最多，截至目前，黑道幫派未再膽敢藉春酒名義舉辦公開活動。

黃明昭表示，警察絕不容忍黑道幫派高調舉辦大型宴會公然挑戰公權力，針對竹聯幫明仁會近年的不法行為，實施聚焦打擊並強力壓制囂張氣焰，自2020年以來已移送該幫派55件530人，人數逐年遞增。對於日前參與明仁會春酒的幫派分子，刑事局及台北市警察局組成專案小組調查，未來對於參與幫派春酒餐會等大型公開活動，警方將持續加強蒐報。

黃明昭也呼籲國內飯店業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派的作為。