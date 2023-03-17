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豬隊友上傳汽車旅館毆打影片 台中警比對房型逮人

中央社／ 台中17日電

24歲許姓男子疑因債務糾紛被帶到汽車旅館內毆打，影片被上傳網路，台中市警方比對房型，率隊攻堅帶回2男3女，依法送辦。（民眾提供） 中央社
24歲許姓男子疑因債務糾紛被帶到汽車旅館內毆打，影片被上傳網路，台中市警方比對房型，率隊攻堅帶回2男3女，依法送辦。（民眾提供） 中央社

24歲許姓男子疑因債務糾紛被帶到汽車旅館內毆打，影片被上傳網路，台中市警方比對房型，率隊攻堅帶回2男3女，並在醫院找到被害許男，依法送辦。

台中市第六警分局今天發布新聞稿指出，警方日前網路巡邏時，發現男子遭囚禁在台中市汽車旅館內毆打的影片，依照嫌犯上傳的影像比對，找出案發的汽車旅館在西屯區，確認此房間內有人尚未退房。

警方立即調派警力，分局長賈立民率隊攻堅，帶回房內22歲鄧姓男子等2男3女釐清案情，其中，鄧男是囚禁毆打主嫌，另4人為事後進到房內。

警方隨即再追查已離開現場的21歲劉男、18歲劉男、24歲黃男等3名犯嫌到案，循線至醫院急診室找的被害人許姓男子，他的雙手骨折及頭部挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。

鄧男疑因債務糾紛夥同友人教訓許男，全案將鄧男等4人依妨害自由、強制、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

汽車旅館 債務

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