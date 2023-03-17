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台南男因毒品案羈押期滿 友人邀烤肉洗塵又染毒被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

何姓男子（右）因涉毒品案件剛羈押期滿釋放，吳姓友人即邀他前往金華路上燒肉店烤肉洗塵，轎車沒開大燈，而遭警攔查。圖／讀者提供
何姓男子（右）因涉毒品案件剛羈押期滿釋放，吳姓友人即邀他前往金華路上燒肉店烤肉洗塵，轎車沒開大燈，而遭警攔查。圖／讀者提供

24歲何姓男子因涉毒品案件被送辦，經台南法院裁押2個月才剛出來，23歲吳姓友人即邀他前往金華路上燒肉店烤肉洗塵，吳昨晨開車載他離開時沒開大燈，遭二分局員警攔查，車內散發刺鼻的K味，警方在車內查獲K他命、毒咖啡等，依涉毒品危害防條例將何、吳2人送辦。

警方調查，吳昨天凌晨0時許開車載何從金華路某停車場出來，因轎車大燈未開啟，遭巡邏經過的第二分局南門派出所員警發現攔下，盤詢身分和比對資料時，轎車內散出陣陣毒味。

警員吳宗懋一句：「K味這麼重，自己乖乖拿出來吧！」，讓吳、何2男面面相覷，並直聞自身衣物味道。何見無法掩飾，乖乖自其座位下方取出有毒品殘渣的K盤1個。

員警在車內扶手置物箱起出1包塑膠袋，裡頭藏有K他命1包（50公克）及毒品咖啡包17包（55公克）及電子秤等物品，將2人帶回調查，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

警方發現，何另涉毒品案件被六分局送辦，經台南法院裁押2個月，15日下午才剛出來，當晚吳即邀他一同前往金華路上燒肉店烤肉洗塵。未料，2人飽餐一頓後在車內吸抽毒菸，被警攔查時滿車K味，進而起獲大量毒品。

員警盤詢身分和比對資料時，發現轎車內散發刺鼻的K味，進而查獲K他命、毒咖啡等毒品。圖／讀者提供
員警盤詢身分和比對資料時，發現轎車內散發刺鼻的K味，進而查獲K他命、毒咖啡等毒品。圖／讀者提供

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

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