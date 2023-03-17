高調參加春酒又涉組織、毒品犯罪 北市警逮8明仁會成員

竹聯幫明仁會日前高調舉辦春酒，展現名車、辣妹迎賓，企圖營造豪奢排場引發社會議論，警政署下令展開掃黑行動，台北市刑大與中山警分局調查，發現明仁會林姓萬華分會長，不但參加春酒，還涉入雙北地區多起暴力及擄人事件，警方日前逮捕林姓分會長等8人到案，林姓分會長、徐姓和高姓3名犯嫌羈押禁見獲准。

台北市刑大偵三隊日前掌握線報，林姓男子對外以明仁會萬華分會會長自居，多次指揮幫眾從事暴力鬥毆及恐嚇等不法犯行，日前有被害人因網路賭博積欠10萬元，林嫌強行押人，以球棒、鐵條強逼下跪還債。

被害人頭部多處撕裂傷、身體多處瘀青，被送往醫院救治，林嫌還帶人包圍被害人及其父親，要求出錢了事，過程中林嫌嗆聲：「我明仁會的！你叫警察來都沒用！」

台北市刑大接獲被害人報案，期間明仁會在萬豪酒店舉辦春酒，林姓分會長、徐姓、邱姓等3名犯嫌，也高調參加春酒活動，遭中山警分局錄影蒐證，北市刑大與中山警分局、萬華警分局合組專案小組調查，日前報請檢察官指揮逮人。

警方15日清晨動員數10名警力，分持搜索票、拘票，逮捕8人到案，另同步攻破明仁會萬華分會在西門町的活動據點，查扣賓士、Toyota Alpharetta休旅車各一輛、毒品k他命及大麻、各式刀械、鎮暴槍、模型長短槍、鐵錘2把、各式鋁鐵棒7支、辣椒水、討債布條1幅、催款單、行動電話8支、帳冊1批、點鈔機1台、贓款新台幣3萬2000元等證物。

警方發現，主嫌林姓分會長與同夥從事毒品、討債、賭博等多角化產業，與女友居住新北市豪宅，出入以賓士代步，Toyota Alpharetta休旅車則做為小弟公車使用，被逮前還由友人駕駛保時捷送回家，才剛下車就被警方盯上，逃跑數十公尺被警方壓制逮捕。

警方詢後將8人依組織、恐嚇取財、毒品等罪嫌，移送新北方察署偵辦。

竹聯幫明仁會林姓萬華分會長，遭警方壓制逮捕。記者廖炳棋/翻攝

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