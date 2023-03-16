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同居女友想分手…魚販挽回不成釀殺機 得知她死了「吐4字」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高雄三民區早市賣魚的攤販邱姓男子，因不滿夏姓同居女友分手，試圖挽回不成，今天上午9時許，在早市和夏談判破裂，憤而持魚刀追殺夏，還邊喊「齁伊死」，見夏倒地，仍狠砍10餘刀，高市刑大2員警辦案路過，冒險持警棍打掉邱手中魚刀將其制伏，但夏傷重送醫不治；邱行凶後，得知夏死亡，表示「非常後悔」。

警方調查，55歲邱姓男子在三民區鼎力路傳統早市賣魚多年，和51歲的夏姓女子去年5月同居，後因生活相處上時發生摩擦，意見不合屢次爭吵，夏女以雙方感情不睦，不願再繼續和邱生活，今年3月初曾向邱提出分手。

邱因不滿和夏同居期間，都由他支付生活費，對夏仍一片癡心，試圖挽回夏女感情，案發前，曾傳多封Line的訊息給夏，但夏都未讀未回，邱懷疑夏將他的Line封鎖，以為夏另結新歡，因此懷恨在心。

今天上午9時許，夏突然現身在邱男位於鼎力路早市擺設的魚攤，兩人曾坐下對談，因夏仍執意分手，雙方起口角，夏起身離開時，邱憤而拿起殺魚刀追砍她，沿路邊追還邊喊「齁伊死」，令菜販和買菜民眾看得膽顫心驚，因邱持刀，無人敢趨前制止，有人先報警。

夏沿路逃約300公尺，被邱追上揮砍，夏女倒地後，邱在眾目睽睽之下，殺紅眼，夏當街成了邱手中的俎上肉，被邱持刀刺向頭部、胸前及四肢；恐怖行徑令目睹民眾驚呼超恐怖。

此時，剛好高市刑大偵八隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評，前往仁武區辦案，駕車路過，見邱持刀當街殺人，冒險趨近邱，唐持警棍趁機打落邱手中的魚刀，警民合力將邱壓制在地逮捕。

救護車趕抵，將已無呼吸心跳的夏女送醫急救，仍因傷重宣告不治。邱男友人表示，邱因夏要提分手，疑不甘心錢都花在她身上，雙方近來頻發生爭吵，他指曾多次規勸邱要好好和對方談，沒想到，卻發生憾事。

邱被帶回派出所，一臉神情落寞，待情緒恢復後，得知夏已傷重死亡，對警方表示，想挽回夏的感情，一時情緒失控殺了她，對殺人行徑非常後悔；警詢後被警方依殺人罪嫌移送偵辦。

檢警今天下午對夏女進行初步相驗，夏的家人在殯儀館神情悲戚，不發一語；據了解，夏女身中多刀，傷勢多集中在胸腔及腹部，其中有一刀深及胸前，詳細致命傷尚無法確知，檢警將擇期解剖複驗，以查明死因。

涉嫌當街持刀砍殺同居女友夏姓女子致死的嫌犯邱姓魚販，今傍晚被警方依殺人罪嫌押往三民二警分局。記者石秀華／攝影
涉嫌當街持刀砍殺同居女友夏姓女子致死的嫌犯邱姓魚販，今傍晚被警方依殺人罪嫌押往三民二警分局。記者石秀華／攝影
夏姓女子今天上午9時許，現身在魚販邱姓男友位於鼎力路早市擺設的魚攤，兩人曾坐下對談，後因夏仍執意分手，雙方起口角，夏起身離開，邱憤而拿起殺魚刀追砍她致死。記者石秀華／翻攝
夏姓女子今天上午9時許，現身在魚販邱姓男友位於鼎力路早市擺設的魚攤，兩人曾坐下對談，後因夏仍執意分手，雙方起口角，夏起身離開，邱憤而拿起殺魚刀追砍她致死。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林（紅圈處）辦案路過，見邱當街殺人，持警棍趁機打掉邱手中魚刀。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林（紅圈處）辦案路過，見邱當街殺人，持警棍趁機打掉邱手中魚刀。記者石秀華／翻攝
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影
高雄市三民二警分局轄區的鼎力路今天上午驚傳凶殺案，邱姓男子持刀砍殺夏姓女同居人，遭警方和民眾合力制伏。記者石秀華／攝影

殺人 分手 女友

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