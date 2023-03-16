18歲日本旅客為體驗飛行特地到溪州 弟弟留地面等候卻見兄墜機亡

彰化縣順風飛行俱樂部今天發生墜機事故，造成輕航機教練林國裕、日本籍遊客本田英希死亡；據了解，本田英希與家人來台灣旅遊，特地到俱樂部體驗飛行，想不到發生墜機憾事。

飛行場位於彰化縣溪州鄉成功村的順風飛行俱樂部，今天下午發生墜機事故，彰化縣消防局出動各式消防車、2輛救護車前往搶救，火勢很快撲滅，現場發現2具焦屍，後續交由檢警、國家運輸安全調查委員會釐清。

死者為18歲日本遊客本田英希、54歲台灣籍教練林國裕，本田英希此行與弟弟、母親、阿姨從日本來台灣旅遊，特地來到不是熱門景點的彰化縣溪州鄉，先在飛行場觀看後，決定付費參加飛行體驗，留在地面等候的弟弟見到哥哥墜機死亡，哀傷悲痛不已。

根據順風俱樂部網站介紹，飛行教官林國裕曾任空軍T-38機飛行官、F-5戰機飛行官、IDF戰機作戰官、空軍F-16戰機分隊長、戰精班、空軍上校計參官等職務，退伍後到俱樂部擔任輕航機教官，也是「SHARK鯊魚機」原廠換訓教練。

網站資料指出，順風飛行俱樂部創辦人是前空軍戰鬥機飛行員饒自強，飛行俱樂部致力推廣航空休閒運動，擁有年度評比第1名的「SHARK鯊魚競賽機」，以合法、合規飛行場域提供輕航機飛行體驗。40分鐘要價新台幣1萬5000元，1對1專業飛行課程則是3萬元含投保責任險200萬元。

警消指出，墜機地點距離起降場約500、600公尺；據現場民眾指出，當時輕航機疑降落失敗，重新拉起時失速重摔在飛行場附近、靠近濁水溪的草地。由於這起墜機事故造成人員死亡，國家運輸安全調查委員會、交通部民用航空局派員南下彰化調查，今晚不會有結論。

彰化縣警察局北斗分局長吳詠傑接受媒體聯訪表示，下午3時23分接獲110報案指出，溪州鄉順風飛行場有一架輕航機墜毀，警方獲報立即協同消防局到場搶救，並協助蒐證、警戒，後續由運安會調查肇因。