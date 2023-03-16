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2刑警路過見男持殺魚刀追砍、猛刺女子 冒險持警棍打掉凶器

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

賣魚攤販邱姓男子不滿夏姓同居女友分手，加上2人疑有金錢糾葛，上午9時許在菜市場和夏談判破裂，憤而持魚刀追殺夏，邊追邊喊「齁伊死」，見夏倒地，持刀朝夏狠砍10餘刀；當時高雄市刑大小隊長唐士林與偵查佐王秋評辦案路過，唐冒險持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地，但夏送醫仍不治。

警方調查，55歲邱姓男子在鼎力路傳統早市賣魚多年，和51歲夏姓女子同居，兩人原本今年過年前打算結婚，後發生爭吵作罷，近日雙方傳出感情不睦，夏女向邱男提出分手。

邱因不滿和夏同居期間，都由他支付生活費，2人屢次發生爭執，但邱仍試圖挽回夏女的感情，案發前曾傳多封訊息給夏，夏都未讀也未回，邱懷疑夏將他的Line封鎖，另結新歡，懷恨在心。

今天上午9時許，夏女突然現身在邱男於鼎力路傳統早市擺設的魚攤，兩人當場一言不合起口角爭執，邱憤而拿起殺魚刀追砍夏女，邊追邊喊「齁伊死」，現場菜販和買菜民眾看得膽顫心驚。

夏女沿路逃至鼎力路298號前，邱追上持刀揮砍，見夏女倒地後，在眾目睽睽之下，殺紅眼，不停持刀刺向夏頭部、身體、胸前，夏成邱手中的俎上肉，此時，剛好高市刑大偵八隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評，前往仁武區辦案，路過見邱持刀當街殺人，隨即下車。

唐、王2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機將邱手中的魚刀打掉，警民合力將邱壓制在地，救護車將已無呼吸心跳的夏女送醫急救，但仍因傷重宣告不治。

小隊長唐士林將邱壓制在地時，右手擦挫傷，事後返回大隊，大隊長鄢志豪提供豬腳麵線慰勉英勇逮捕凶嫌的唐、王2人；對於夏女事後不治，英勇救人的2人也深感遺憾。

高市刑大小隊長唐士林（紅圈處）辦案路過，見邱當街殺人，冒險趨近邱男，持警棍趁機打掉邱手中魚刀。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林（紅圈處）辦案路過，見邱當街殺人，冒險趨近邱男，持警棍趁機打掉邱手中魚刀。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林與偵查佐王秋評辦案路過，2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地；隊長鄢志豪提供豬腳麵線慰勉英勇逮捕凶嫌的唐、王2人。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林與偵查佐王秋評辦案路過，2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地；隊長鄢志豪提供豬腳麵線慰勉英勇逮捕凶嫌的唐、王2人。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林（右）和偵查佐王秋評（左）辦案路過，2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林（右）和偵查佐王秋評（左）辦案路過，2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林與偵查佐王秋評辦案路過，2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地，唐右手擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高市刑大小隊長唐士林與偵查佐王秋評辦案路過，2人冒險趨近正持刀殺人的邱男，唐持警棍趁機打掉邱男手中魚刀，警民合作將邱制伏在地，唐右手擦挫傷。記者石秀華／翻攝

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